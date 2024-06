Le pétrole a augmenté dans les premiers échanges asiatiques jeudi sur les attentes croissantes de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt en septembre, et le marché a rebondi d'un selloff lié à l'augmentation des stocks américains et un plan de l'OPEP+ pour augmenter l'offre.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 27 cents, soit 0,34%, à 78,68 dollars le baril à 01h03 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 36 cents, soit 0,49%, à 74,43 dollars.

Près de deux tiers des économistes prévoient désormais une baisse des taux d'intérêt en septembre, selon le sondage Reuters du 31 mai au 5 juin, ce qui contrebalance les récentes nouvelles baissières sur l'offre.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût des emprunts, ce qui peut encourager l'activité économique et stimuler la demande de pétrole.

Les traders considèrent également que la chute des stocks américains est "exagérée", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Les prix ont d'abord chuté dans les premiers échanges mercredi après que les stocks de brut américains aient augmenté de 1,2 million de barils au cours de la semaine au 31 mai, par rapport aux estimations des analystes pour une baisse de 2,3 millions de barils, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Mais les prix ont ensuite rebondi pour terminer la séance en hausse de 1 %, l'opinion étant que la chute avait été trop brutale et que les taux d'intérêt étaient de plus en plus optimistes.

Toutefois, la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed est loin d'être gagnée d'avance. L'activité du secteur des services aux États-Unis, qui représente la grande majorité de la production économique du pays, a renoué avec la croissance en mai après une contraction le mois précédent, ce qui pourrait affaiblir les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt.

Les prix du pétrole ont chuté après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se sont mis d'accord dimanche pour prolonger la plupart de leurs réductions de production de pétrole jusqu'en 2025, tout en laissant une marge de manœuvre pour que les réductions volontaires de huit membres soient annulées progressivement, à partir d'octobre.

Au Moyen-Orient, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré mercredi que le groupe militant exigerait une fin permanente de la guerre à Gaza et le retrait d'Israël dans le cadre d'un plan de cessez-le-feu, ce qui semble être une réfutation d'une proposition de paix avancée par le président Joe Biden, tandis qu'Israël a annoncé une nouvelle campagne militaire contre le Hamas.

La société de sécurité britannique Ambrey a déclaré jeudi qu'un vraquier grec aurait été pris pour cible par les Houthis du Yémen alors qu'il se dirigeait vers le nord de la mer Rouge.

Toutefois, les risques géopolitiques ont récemment été relégués au second plan par rapport aux fondamentaux du marché. (Reportage de Colleen Howe ; Rédaction de Jamie Freed)