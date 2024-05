Les prix du pétrole ont augmenté dans les échanges asiatiques mardi, prolongeant les gains de la session précédente, soutenus par les attentes d'une forte demande de carburant aux États-Unis pendant l'été, avant une décision de politique de production de l'OPEP+ lors de la réunion du 2 juin.

Le brut Brent de juillet a augmenté de 21 cents à 83,31 dollars le baril à 0329 GMT. Le contrat à terme d'août, plus actif, a augmenté de 21 cents à 83,09 dollars.

Les contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) pour juillet étaient à 78,90 $ le baril, en hausse de 1,18 $, ou 1,52%, par rapport à la clôture de vendredi, après avoir négocié pendant un jour férié aux États-Unis pour marquer le Memorial Day sans règlement.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 1 % lundi dans des échanges modérés en raison des jours fériés en Grande-Bretagne et aux États-Unis après une semaine déprimante caractérisée par les perspectives des taux d'intérêt américains face à l'inflation galopante.

Les prévisions d'une forte demande de carburant avec le début de la saison estivale de conduite et de vacances aux États-Unis ont soutenu les prix, selon certains analystes.

Malgré l'opinion générale selon laquelle des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps pourraient entraîner une faible croissance de la demande de pétrole, "les données de mobilité en temps réel indiquent que la croissance de la demande de pétrole est encore largement saine", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste d'UBS, dans une note à la clientèle.

Sur le front du transport aérien, le nombre de sièges sur les vols intérieurs aux États-Unis en mai a augmenté de 5 % en glissement mensuel et de près de 6 % en glissement annuel pour atteindre un peu plus de 90 millions, selon les données de la société d'analyse des vols OAG, dépassant ainsi les niveaux de 2019. Le nombre de sièges sur les vols internationaux pour mai a augmenté de 11% en glissement annuel pour atteindre environ 14,2 millions, les niveaux étant également supérieurs de 8% à la même période en 2019, ont ajouté les données.

Entre-temps, tous les regards seront également tournés vers la prochaine réunion en ligne de l'OPEP+ le 2 juin, où les traders et les analystes s'attendent à ce que les réductions de production restent en place et soutiennent davantage les prix.

"Nous nous attendons à ce que les prix du pétrole augmentent dans les prochains jours en raison de la poursuite prévue des réductions volontaires de la production par les producteurs de pétrole et des perspectives croissantes d'assouplissement de la politique monétaire américaine", a déclaré Satoru Yoshida, analyste des matières premières chez Rakuten Securities.

M. Yoshida a ajouté que le début de la saison de conduite aux États-Unis apporterait également un soutien.

Plus tôt, trois sources des pays de l'OPEP+ ont déclaré qu'une extension des réductions volontaires de la production de 2,2 millions de barils par jour au second semestre de l'année était probable.

Une légère baisse du dollar américain a également soutenu les marchés.

"En prolongeant la dynamique positive des deux dernières sessions, les prix du pétrole brut semblent s'être stabilisés mardi matin, alors qu'un recul du dollar américain soutient également les perspectives haussières", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste principal du marché chez Phillip Nova. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Stephen Coates et Sonali Paul)