Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mardi, récupérant une partie des pertes de la session précédente, les traders se concentrant sur les réductions de l'offre par les plus grands exportateurs de pétrole du monde, l'Arabie Saoudite et la Russie, et attendant des données qui pourraient aider à vérifier la demande.

Le Brent a augmenté de 33 cents, ou 0,4%, à 78 dollars le baril à 0050 GMT, et le pétrole américain West Texas Intermediate était en hausse de 35 cents, ou 0,5%, à 73,34 dollars.

Les prix ont baissé de 1% lundi sur les attentes plus élevées que de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains sont à venir et que les investisseurs ont pris des bénéfices après la hausse de 4,5% de la semaine dernière.

Alors que les responsables de la banque centrale ont déclaré que la Réserve fédérale américaine devra probablement augmenter encore les taux d'intérêt pour réduire l'inflation, les marchés ont été réconfortés par les indications selon lesquelles les responsables pensent également que le cycle actuel de resserrement de la politique monétaire touche à sa fin.

Les réductions de l'offre par les plus grands exportateurs de pétrole du monde, l'Arabie saoudite et la Russie, prévues pour le mois d'août, ont contribué à faire monter les prix de référence, qui ont également été soutenus par la chute du dollar américain à son niveau le plus bas depuis deux mois. Un dollar plus faible rend le brut moins cher pour les détenteurs d'autres devises et stimule souvent la demande de pétrole.

La semaine dernière, l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle prolongerait sa réduction de 1 million de barils par jour (bpj) au moins jusqu'en août, et la Russie a déclaré qu'elle réduirait ses exportations de pétrole le mois prochain de 500 000 bpj.

Les traders attendaient également avec impatience les données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, attendues plus tard dans la journée de mardi par le groupe industriel American Petroleum Institute. Les analystes s'attendent à une augmentation de 200 000 barils.

Les investisseurs attendent également la publication, plus tard dans la semaine, de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, un rapport clé sur l'inflation, et des rapports économiques de la Chine pour évaluer les perspectives de la demande. (Reportage d'Arathy Somasekhar ; Rédaction de Tom Hogue)