Les prix du pétrole Brent ont augmenté dans les échanges asiatiques vendredi, les marchés évaluant la perspective d'une relance économique en Chine après des données économiques faibles, une baisse des stocks aux États-Unis et des réductions de l'offre de la part des principaux producteurs.

Le Brent a augmenté de 63 cents à 80,27 dollars le baril à 0425 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a grimpé de 62 cents à 76,27 dollars le baril. Les prix ont clôturé en légère hausse jeudi.

Le Brent était sur le point de clôturer en hausse de 0,5% pour la semaine, tandis que le WTI devait augmenter de 1,1%, ce qui représenterait une quatrième semaine consécutive de gains pour les deux références.

Les faibles chiffres de l'économie chinoise ont maintenu les prix sous pression tout au long de la semaine. Le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde a affiché cette semaine une croissance décevante de son produit intérieur brut au deuxième trimestre, augmentant ainsi la probabilité que l'économie ne parvienne pas à atteindre l'objectif de croissance annuelle de 5 % fixé par le gouvernement.

Toutefois, le sentiment sur les marchés des matières premières s'est amélioré grâce à l'espoir que le gouvernement central mette en place de nouvelles mesures de relance pour soutenir l'économie.

Mercredi, Pékin a annoncé qu'il formulerait des plans pour stabiliser la croissance dans 10 secteurs, ainsi que pour augmenter le soutien aux entreprises privées.

Soutenant les prix, les données récentes, y compris une inflation plus faible que prévu et une croissance modérée de l'emploi, ont convaincu de nombreux investisseurs et analystes que la hausse des taux prévue par la Réserve fédérale en juillet sera la dernière de son cycle de resserrement actuel.

Les fondamentaux de l'offre ont également soutenu le sentiment du marché.

"Les preuves de réduction de l'offre de l'Arabie saoudite et de la Russie ont été à l'origine du rebond des prix ce mois-ci", ont déclaré les analystes de la banque ANZ dans une note à l'intention des clients.

Début juillet, Riyad a déclaré qu'il prolongerait en août une réduction volontaire de la production de 1 million de bpj, tandis que Moscou a déclaré qu'elle réduirait ses exportations de 500 000 bpj en août.

"Ce resserrement de l'offre se manifeste déjà dans les stocks", a noté ANZ.

Les stocks de brut américains ont baissé la semaine dernière, soutenus par un bond des exportations de brut ainsi que par une plus grande utilisation des raffineries, a déclaré mercredi l'Energy Information Administration (EIA). (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et d'Andrew Hayley à Pékin ; rédaction de Leslie Adler et Lincoln Feast)