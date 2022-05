Le pétrole augmente mais les craintes d'une demande plus faible limitent les gains

Les prix du pétrole ont étendu leurs gains vendredi, mais se dirigeaient vers leur première perte hebdomadaire en trois semaines, les inquiétudes concernant l'inflation et les blocages de la COVID en Chine ralentissant la croissance mondiale, contrebalançant les préoccupations concernant la diminution de l'approvisionnement en carburant en provenance de Russie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 1,81 $, soit 1,7%, à 109,26 $ le baril à 0403 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont grimpé de 1,55 $, soit 1,5%, à 107,68 $ le baril.

Les deux contrats de référence étaient toutefois en passe d'afficher des baisses pour la semaine, le Brent devant chuter de près de 3 % et le WTI de près de 2 %.

Le marché continue d'être poussé et tiré par la perspective d'une interdiction du pétrole russe par l'Union européenne, ce qui resserre l'offre, et par les inquiétudes liées à une demande mondiale chancelante.

Stephen Innes, associé directeur de SPI Asset Management, a déclaré que les négociants en pétrole cherchaient "une lueur d'espoir au bout du sombre tunnel de verrouillage de la Chine".

"Malgré tout, nous nous retrouvons continuellement à la case départ, avec un nombre de cas inférieurs pondérés contre les autorités qui doublent leur politique de zéro COVID", a-t-il ajouté.

L'inflation et les hausses de taux agressives ont fait grimper le dollar américain à son plus haut niveau depuis 20 ans, ce qui a plafonné les gains des prix du pétrole, car un dollar plus fort rend le pétrole plus cher lorsqu'il est acheté dans d'autres devises.

Les analystes continuent toutefois de se concentrer sur la perspective d'une interdiction du pétrole russe par l'Union européenne, après que Moscou a imposé cette semaine des sanctions aux unités européennes de la société d'État Gazprom et après que l'Ukraine a interrompu une route de transit de gaz clé.

"Avec la flambée des prix du gaz naturel en Europe, il est inévitable qu'un certain débordement se produise sur le pétrole", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal du marché chez OANDA, dans une obligation.

"Une escalade de la Russie sur le front des sanctions est susceptible de se répercuter sur la force des prix du pétrole", a-t-il ajouté.

Jeudi, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie a mis en évidence les facteurs contradictoires sur le marché, affirmant que la hausse de la production de pétrole au Moyen-Orient et aux États-Unis et le ralentissement de la croissance de la demande "devraient permettre d'éviter un déficit aigu de l'offre dans un contexte d'aggravation des perturbations de l'offre russe".

L'agence a déclaré qu'elle voyait la production de la Russie chuter de près de 3 millions de barils par jour (bpj) à partir de juillet, soit environ trois fois plus que ce qui est actuellement déplacé, si les sanctions pour sa guerre en Ukraine sont étendues ou si elles découragent de nouveaux achats. (Reportage de Sonali Paul et Isabel Kua ; Montage de Bradley Perrett et Kim Coghill)