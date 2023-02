Le pétrole augmente pour la 4ème journée en raison des perturbations de l'offre, la demande chinoise soutient le pétrole

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 14 cents, soit 0,2 %, pour atteindre 85,26 $ le baril à 0239 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) se sont raffermis de 11 cents, soit 0,2 %, pour atteindre 78,58 $ le baril.

Les deux indices de référence ont gagné plus de 6 % depuis le début de la semaine.

BP Azerbaïdjan a déclaré la force majeure sur les expéditions de brut azéri du port turc de Ceyhan le 7 février après qu'un tremblement de terre massif ait frappé la Turquie et la Syrie tôt lundi. La catastrophe avait interrompu les opérations à Ceyhan et perturbé les flux de pétrole brut en provenance d'Irak et d'Azerbaïdjan.

L'espoir d'un rebond rapide de la demande chinoise a également soutenu les prix du pétrole, car le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde a mis fin, en décembre, à plus de trois ans d'une politique stricte de zéro COVID impliquant des lockdowns dans toute la ville et des tests de masse.

"Nous continuons à penser que les sanctions liées au conflit Ukraine-Russie et la réouverture de la Chine seront les principaux moteurs des prix au cours des 12 prochains mois, où la hausse des prix du pétrole semble la plus probable jusqu'au deuxième semestre 2023", ont déclaré les analystes de NAB Commodities Research dans une note.

Cependant, l'augmentation des stocks de brut aux États-Unis a mis la pression sur les gains de pétrole. Les stocks ont augmenté la semaine dernière pour atteindre leur plus haut niveau depuis juin 2021, à 455,1 millions de barils.