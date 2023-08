Les prix du pétrole ont baissé jeudi après que les données aient montré une baisse de l'activité manufacturière en Chine, les investisseurs surveillant également le rapport sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis qui doit être publié plus tard dans la journée.

Les contrats à terme du pétrole Brent pour octobre, qui expirent jeudi, ont baissé de 12 cents, soit 0,1%, à 85,74 dollars le baril à 0350 GMT. Le contrat plus actif de novembre était en baisse de 6 cents, ou 0,1%, à 85,18 $.

Les contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate pour octobre ont baissé de 5 cents, soit 0,1%, à 81,58 dollars.

Activité manufacturière en Chine

s'est contractée pour le cinquième mois consécutif

en août, selon une enquête officielle menée auprès des usines, alimentant ainsi les inquiétudes suscitées par les récentes données sur la faible expansion de la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) est passé de 49,3 en juillet à 49,7, selon le Bureau national des statistiques, tout en restant en dessous du seuil de 50 points qui sépare la contraction de l'expansion.

Le resserrement des perspectives d'approvisionnement en pétrole aux États-Unis a soutenu les prix au cours de la session précédente, mais cela a été contrecarré par les vents contraires des conditions de la demande, a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

"Dans l'ensemble, les facteurs contradictoires poussent les prix à l'indécision aujourd'hui, et à l'attentisme alors que l'attention se tourne vers la publication de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis plus tard dans la soirée", a déclaré M. Yeap.

Les investisseurs surveillent les chiffres de l'inflation mesurée par les dépenses personnelles de consommation aux États-Unis, qui seront publiés jeudi.

Pour l'instant, les prix du pétrole se dirigent vers une hausse hebdomadaire, les données du gouvernement américain montrant des réserves de brut plus faibles que prévu, tandis qu'un coup d'État militaire au Gabon, un membre de l'OPEP, a également suscité des craintes de perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut.

Les analystes s'attendent à ce que l'Arabie saoudite reconduise en octobre, pour le troisième mois consécutif, une réduction volontaire de 1 million de barils par jour, qui viendrait s'ajouter aux réductions mises en place par l'OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, la Russie en tête.

Entre-temps, le gouvernement américain a révisé à la baisse l'augmentation du produit intérieur brut à 2,1 % au dernier trimestre, par rapport au rythme de 2,4 % rapporté le mois dernier, et les données publiées mercredi ont montré que la croissance de l'emploi privé s'est considérablement ralentie en août.

La Réserve fédérale peut mettre fin à son cycle d'augmentation des taux d'intérêt si le marché du travail et la croissance économique continuent de ralentir au rythme graduel actuel, a déclaré mercredi l'ancien président de la Fed de Boston.

"Les mauvaises nouvelles ont été bonnes, car les données économiques américaines plus faibles ont réduit les attentes d'une nouvelle hausse des taux", a déclaré ANZ Research dans une note. Des taux d'intérêt plus élevés réduisent la demande et font baisser les prix du pétrole. (Reportage de Jeslyn Lerh à Singapour et Katya Golubkova à Tokyo ; Rédaction de Stephen Coates et Gerry Doyle)