Le pétrole baisse légèrement en raison des inquiétudes liées à la demande et se dirige vers une baisse hebdomadaire

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 83 cents, soit 0,8 %, pour atteindre 118,98 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) sont tombés à 116,79 $ le baril, en baisse de 80 cents, soit 0,7 %.

Si les pertes se maintiennent tout au long de la journée, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent afficheraient leur première baisse hebdomadaire en cinq semaines, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain connaîtraient leur première baisse en huit semaines.

Les banques centrales européennes ont augmenté leurs taux d'intérêt jeudi, parfois dans des proportions qui ont choqué les marchés, et ont laissé entendre que des coûts d'emprunt encore plus élevés seraient nécessaires pour maîtriser l'inflation galopante qui érode l'épargne et réduit les bénéfices des entreprises.

La banque centrale d'Argentine a augmenté son taux d'intérêt de référence de la manière la plus importante en trois ans jeudi, alors que le pays d'Amérique du Sud lutte contre une inflation qui dépasse les 60 %.

Ces mesures font suite à une augmentation de 75 points de base du taux d'intérêt cette semaine par la Réserve fédérale américaine, la plus élevée depuis 1994.

Les données ont montré que les décideurs de la Réserve fédérale sont moins confiants qu'à n'importe quel moment depuis l'apogée de la pandémie quant à l'évolution de l'économie.

Les indices boursiers américains ont également clôturé en forte baisse jeudi dans un vaste mouvement de vente, alors que les craintes de récession s'intensifient.

Mercredi, l'Agence internationale de l'énergie a également averti que la flambée des prix du pétrole et l'affaiblissement des prévisions économiques assombrissaient les perspectives de la demande future.

Les investisseurs sont également restés concentrés sur le resserrement de l'offre après l'annonce par les États-Unis de nouvelles sanctions contre l'Iran.

"Un rebond de la demande chinoise et une augmentation saisonnière attendue de la demande de pétrole de l'OCDE en août laissent le risque de prix à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2022", a déclaré Baden Moore, responsable de la recherche sur les matières premières à la National Australia Bank.