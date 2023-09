Les prix du pétrole ont baissé au début des échanges asiatiques jeudi, après avoir enregistré la plus forte baisse en un mois lors de la session précédente, les attentes de hausse des taux d'intérêt américains ayant compensé l'impact de la réduction des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Les contrats à terme de Brent pour la livraison en novembre étaient en baisse de 67 cents, ou 0,72%, à 92,86 dollars le baril à 0313 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a chuté de 71 cents, soit 0,79%, à 88,95 dollars, le plus bas depuis le 14 septembre.

"La Fed a maintenu ses taux inchangés lors de la réunion du FOMC d'hier, comme cela était largement attendu. Cependant, cela a été perçu comme une pause hawkish, ce qui a exercé une certaine pression sur les actifs à risque" comme le pétrole, ont déclaré les analystes d'ING dans une note client.

La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt après la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC), mais a durci sa position optimiste en prévoyant une augmentation des taux d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait freiner la croissance économique et la demande globale de carburant.

Les responsables politiques de la Fed prévoient toujours que la fourchette du taux de référence au jour le jour de la banque culminera cette année entre 5,50 % et 5,75 %, soit un quart de point de pourcentage de plus que la fourchette actuelle.

La position hawkish a également conduit le dollar américain à atteindre son plus haut niveau depuis le début du mois de mars, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les prix du pétrole.

Un dollar plus fort rend généralement les matières premières telles que le pétrole plus chères pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Les marchés de l'énergie ont peu réagi aux données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) qui ont montré que les stocks de brut ont diminué conformément aux attentes la semaine dernière, certains analystes estimant que la baisse était moins importante qu'ils ne le pensaient.

"Les données de l'EIA ont montré que les stocks américains ont diminué de 2,14 millions de barils la semaine dernière, bien en deçà de la baisse de 5,25 millions de barils rapportée par l'American Petroleum Institute. La baisse décevante des stocks a incité les traders à bloquer leurs profits après le gain de 10 % enregistré depuis le début du mois", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

La réduction des stocks a été principalement due à de fortes exportations de pétrole, tandis que les stocks d'essence et de diesel ont été réduits car les raffineurs ont commencé leur maintenance annuelle d'automne, a déclaré l'EIA dans un rapport hebdomadaire.

Toutefois, les baisses de prix ont été limitées par les inquiétudes persistantes concernant l'insuffisance de l'offre mondiale à l'aube du quatrième trimestre, les stocks de brut à Cushing - le centre de livraison du WTI - étant à leur niveau le plus bas depuis juillet 2022 et les réductions de production se poursuivant au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et associés (OPEP+).

Certains analystes s'attendent toujours à ce que les prix restent soutenus à court terme.

"Quelques réductions supplémentaires pourraient relancer les discussions sur le fait que les réservoirs atteignent leur minimum opérationnel... Les réductions de production de l'Arabie saoudite et de l'alliance OPEP+ devant se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, les stocks devraient atteindre des niveaux record", ont déclaré les analystes d'ANZ.

"Notre bilan montre un déficit de plus de 2 millions de barils par jour jusqu'au quatrième trimestre de cette année", a déclaré Warren Patterson, analyste chez ING.

"Cette situation, ainsi que les marges élevées des raffineries (qui résultent en grande partie de l'étroitesse des distillats moyens) suggèrent que les prix du pétrole devraient continuer à se raffermir à court terme", a-t-il ajouté. (Reportage de Laura Sanicola ; Rédaction de Sonali Paul)