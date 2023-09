Les prix du pétrole ont baissé jeudi, les inquiétudes concernant la demande due au ralentissement saisonnier de l'hiver et les perspectives économiques incertaines de la Chine l'emportant sur les attentes d'un resserrement de l'offre dû à l'extension des réductions de production en Arabie saoudite et en Russie.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 24 cents à 90,36 dollars le baril à 0412 GMT, après une série de neuf séances de hausse. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 29 cents à 87,25 dollars après un gain de sept séances.

Les deux indices de référence avaient grimpé en début de semaine après que l'Arabie saoudite et la Russie, les deux plus grands exportateurs de pétrole au monde, aient prolongé les réductions volontaires de l'offre jusqu'à la fin de l'année. Ces réductions s'ajoutent à celles convenues en avril par plusieurs producteurs de l'OPEP+ jusqu'à la fin de l'année 2024.

"À l'heure actuelle, il est vraiment difficile pour nous de voir des facteurs négatifs dus aux contraintes de l'offre. Cependant, nous devons prendre en compte les risques possibles liés à la demande, comme au quatrième trimestre, le marché pourrait ralentir dans une saison creuse pour la consommation de pétrole après la fin de la demande estivale", a déclaré Leon Li, analyste de CMC Markets basé à Shanghai.

Des données mitigées en provenance de Chine, avec des exportations globales en baisse de 8,8 % en août en glissement annuel et des importations en baisse de 7,3 %, mais des importations de brut en hausse de 30,9 % en glissement annuel, ont également eu un impact sur les prix.

La faiblesse des données chinoises s'atténue, les données commerciales affichant des déclins plus lents que les sondages du marché, et le gouvernement chinois a également introduit une série de mesures de relance sur les marchés financiers et immobiliers, a déclaré M. Li.

Toutefois, il est encore trop tôt pour juger du rythme de la reprise de la demande chinoise, même si l'on s'attend à ce qu'elle soit meilleure qu'en juillet, a-t-il ajouté.

Les inquiétudes concernant l'augmentation de la production pétrolière de l'Iran et du Venezuela, qui pourrait compenser une partie des réductions de l'Arabie saoudite et de la Russie, ont également pesé sur le marché.

"L'action de l'OPEP+ est partiellement compromise par le retour des barils sanctionnés en provenance d'Iran. La production de brut iranien a augmenté depuis le début de l'année, atteignant 2,83 millions de barils par jour (bpj) en juillet, contre 2,55 millions de bpj en janvier", ont déclaré les analystes de BMI dans un rapport.

"Nous notons également un risque de hausse de nos prévisions de production vénézuélienne, car les responsables américains auraient rédigé des propositions visant à alléger les sanctions si Caracas progresse dans ses projets d'organiser de nouvelles élections présidentielles", ont-ils ajouté.

Sur le front du soutien, les stocks de pétrole brut américains devraient avoir diminué de 5,5 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 1er septembre, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute.

Les données officielles sur les stocks de l'Administration américaine d'information sur l'énergie sont attendues à 11 heures EDT (1500 GMT) jeudi. (Rapport de Trixie Yap à Singapour, rapport complémentaire de Stephanie Kelly à New York ; Rédaction de Jacqueline Wong et Muralikumar Anantharaman)