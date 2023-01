Le pétrole baisse, mais reste près des sommets de 2023 en raison de l'optimisme concernant la demande chinoise.

Le pétrole brut Brent a perdu 36 cents, soit 0,4%, à 84,92 dollars le baril à 0116 GMT, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate était à 79,65 dollars le baril, en baisse de 21 cents, soit 0,3%, dans un contexte d'échanges limités pendant un jour férié aux États-Unis.

Les deux contrats ont augmenté de plus de 8 % la semaine dernière, le plus grand gain hebdomadaire depuis octobre, après que les importations de brut de la Chine aient augmenté de 4 % en glissement annuel en décembre, tandis que les voyages du Nouvel An lunaire éclaircissent les perspectives pour les carburants de transport.

Les niveaux de trafic en Chine continuent de rebondir après avoir atteint des niveaux records suite à l'assouplissement des restrictions COVID-19, ce qui entraîne une plus forte demande de brut et de produits pétroliers, ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Le rebond de la demande intérieure devrait entraîner une baisse de 40 % des exportations chinoises de produits pétroliers raffinés en janvier par rapport au chiffre de décembre, avec en tête l'essence, selon des sources commerciales et des analystes.

"Bien qu'il y ait encore beaucoup d'optimisme autour de la demande chinoise, à court terme, le marché pétrolier reste relativement bien approvisionné", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

"Nous voyons une nouvelle hausse à partir du 2T23, alors que le marché se resserre."

Cette semaine, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et l'Agence internationale de l'énergie publieront leurs rapports mensuels, suivis de près par les investisseurs pour connaître les perspectives de l'offre et de la demande mondiales.

Les investisseurs seront également attentifs à une réunion clé de la Banque du Japon (BOJ) cette semaine afin de déterminer si elle défendrait sa politique de relance surdimensionnée.