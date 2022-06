Le pétrole bondit après la hausse des prix du brut par l'Arabie Saoudite

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 1,80 $, soit 1,5%, à 121,52 $ le baril à 2319 GMT après avoir touché un sommet intrajournalier de 121,95 $, prolongeant un gain de 1,8% par rapport à vendredi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 1,63 $, soit 1,4 %, à 120,50 $ le baril après avoir atteint un sommet de trois mois à 120,99 $. Le contrat a gagné 1,7 % vendredi.

L'Arabie Saoudite a augmenté le prix de vente officiel (OSP) de son brut léger arabe phare pour l'Asie à une prime de 6,50 $ par rapport à la moyenne des références d'Oman et de Dubaï, contre une prime de 4,40 $ en juin, a déclaré la société pétrolière d'État Aramco dimanche.

Ce mouvement est intervenu malgré la décision prise la semaine dernière par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, appelés ensemble OPEP+, d'augmenter la production en juillet et en août de 648 000 barils par jour, soit 50 % de plus que prévu.

"Quelques jours à peine après avoir ouvert un peu plus le robinet, l'Arabie saoudite n'a pas perdu de temps pour augmenter son prix de vente officiel pour l'Asie, son principal marché... avec des répercussions à l'ouverture des contrats à terme sur l'ensemble du marché pétrolier", a déclaré Stephen Innes, associé directeur de SPI Asset Management, dans une note.

L'Arabie saoudite a également augmenté le PSO de l'Arab Light vers le nord-ouest de l'Europe à 4,30 $ au-dessus du Brent ICE pour juillet, contre une prime de 2,10 $ en juin. Toutefois, elle a maintenu la prime pour les barils à destination des États-Unis à 5,65 $ au-dessus de l'Argus Sour Crude Index (ASCI).

La décision de l'OPEP+ d'avancer les hausses de production est largement considérée comme peu susceptible de répondre à la demande, car plusieurs pays membres, dont la Russie, sont incapables d'augmenter leur production, alors que la demande explose aux États-Unis en pleine saison de conduite et que la Chine assouplit les verrouillages COVID.

"Bien que cette augmentation soit cruellement nécessaire, elle ne répond pas aux attentes de croissance de la demande, surtout si l'on tient compte de l'interdiction partielle des importations de pétrole russe par l'UE", a déclaré Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank, dans une note.