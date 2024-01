Les prix du pétrole ont bondi de 1 % lundi en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement en carburant après qu'un missile a frappé un pétrolier exploité par Trafigura en mer Rouge et alors que les exportations de produits raffinés russes devraient diminuer, plusieurs raffineries étant en cours de réparation à la suite d'attaques de drones.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 83 cents pour atteindre 84,38 dollars le baril à 2341 GMT, après avoir atteint un sommet de 84,80 dollars en séance. Le brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 78 cents à 78,79 dollars le baril.

Le négociant en matières premières Trafigura a déclaré samedi qu'il évaluait les risques de sécurité de nouveaux voyages en mer Rouge après que les pompiers aient éteint un incendie sur un pétrolier attaqué par le groupe Houthi du Yémen un jour plus tôt.

"Les perturbations de l'approvisionnement ont été limitées, mais cela a changé vendredi après qu'un pétrolier opérant pour le compte de Trafigura a été touché par un missile au large des côtes du Yémen", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"Les pétroliers liés aux États-Unis et au Royaume-Uni étant désormais sous la menace d'une attaque, le marché est susceptible de réévaluer le risque de perturbations.

Les deux contrats ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive et se sont établis à leur plus haut niveau depuis près de deux mois vendredi, soutenus par les inquiétudes concernant l'offre au Moyen-Orient et en Russie, tandis que la croissance économique américaine positive et les signes de relance chinoise ont stimulé les attentes en matière de demande.

La Russie réduira probablement ses exportations de naphta, une matière première pétrochimique, de 127 500 à 136 000 barils par jour, soit environ un tiers de ses exportations totales, après que des incendies ont perturbé les opérations des raffineries de la mer Baltique et de la mer Noire, selon les négociants et les données de suivi des navires de la LSEG.

Le 1er février, les principaux ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, menés par la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, se réuniront en ligne.

Toutefois, l'OPEP+ décidera probablement de ses niveaux de production de pétrole pour avril et au-delà dans les semaines à venir, ont déclaré des sources de l'OPEP+, car la réunion aura lieu trop tôt pour prendre des décisions sur la politique de production future. (Rapport de Florence Tan ; Rédaction de Stephen Coates)