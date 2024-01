Les prix du pétrole ont bondi de 1 % mardi, entamant la nouvelle année en hausse, alors qu'un affrontement naval en mer Rouge a attiré l'attention sur les perturbations potentielles de l'approvisionnement au Moyen-Orient et que les attentes en matière de relance économique de la Chine ont stimulé les perspectives de la demande dans le premier importateur mondial de brut.

Le Brent a augmenté de 1,03 $, soit 1,3 %, pour atteindre 78,07 $ le baril à 0225 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate était à 72,53 $ le baril, en hausse de 88 cents, soit 1,2 %.

Les risques que le conflit Israël-Gaza se transforme en un conflit régional plus large ont augmenté au cours du week-end après que les hélicoptères américains aient repoussé une attaque dimanche par des militants Houthi soutenus par l'Iran sur un navire porte-conteneurs Maersk dans la mer Rouge, coulant trois navires Houthi et tuant 10 militants, selon les comptes rendus des responsables américains, Maersk et Houthi.

L'Iran soutient également le Hamas, la faction au pouvoir à Gaza qui lutte contre Israël, et d'autres groupes soutenus par Téhéran au Moyen-Orient ont lancé des attaques contre les forces américaines dans la région et contre Israël. Un conflit plus large pourrait fermer des voies d'eau cruciales pour le transport du pétrole, comme la mer Rouge et le détroit d'Ormuz dans le Golfe.

"Le prix du pétrole pourrait être affecté par l'escalade de la situation en mer Rouge au cours du week-end et par le pic de la demande pendant la fête du printemps en Chine", a déclaré Leon Li, un analyste de CMC Markets basé à Shanghai, en référence aux vacances du Nouvel An chinois prévues pour le début du mois de février.

Il a ajouté que la demande prévue pour les fêtes de fin d'année permettait d'espérer un rebond des prix en janvier.

À la suite de la bataille navale, un navire de guerre iranien s'est rendu en mer Rouge, ont rapporté les médias iraniens lundi.

Au moins quatre pétroliers transportant du diesel et du kérosène du Moyen-Orient et de l'Inde vers l'Europe empruntent une route plus longue autour de l'Afrique pour éviter la mer Rouge, selon les données de suivi des navires.

STIMULUS CHINOIS

Les investisseurs s'attendent à de nouvelles mesures de relance en Chine après que l'activité manufacturière se soit contractée en décembre pour un troisième mois, selon les données du gouvernement dimanche. Toutefois, un rapport du secteur privé publié mardi a montré une expansion du secteur le mois dernier, bien que la confiance des propriétaires d'usines dans les perspectives pour 2024 ait diminué par rapport à novembre.

La perspective d'un ralentissement de la croissance économique mondiale et les préoccupations croissantes concernant l'augmentation de l'offre, en particulier de la part des producteurs extérieurs à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ont fait chuter le Brent et le WTI de plus de 10 % en 2023, pour terminer l'année à leurs niveaux les plus bas depuis 2020.

Le pétrole Brent devrait atteindre une moyenne de 82,56 dollars le baril en 2024, selon un sondage Reuters réalisé vendredi, les analystes prévoyant qu'une faible croissance mondiale limiterait la demande, tandis que les tensions géopolitiques pourraient apporter un soutien. Le Brent s'est établi en moyenne à 82,17 dollars en 2023. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Christian Schmollinger)