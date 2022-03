Le pétrole bondit de 10 % en Asie, l'euro est dans les cordes

L'euro a prolongé sa chute et les matières premières de toutes sortes étaient en hausse, le conflit russo-ukrainien ne montrant aucun signe de refroidissement. La Russie qualifie la campagne qu'elle a lancée le 24 février d'"opération militaire spéciale", affirmant qu'elle n'a pas l'intention d'occuper l'Ukraine.

Le Brent a été coté 12,73 dollars de plus à 130,84 dollars, tandis que le brut américain a augmenté de 9,92 dollars à 125,60 dollars.

Le coup potentiel porté à la croissance économique mondiale a entraîné une baisse de 1,1 % des contrats à terme sur le S&P 500 et de 1,4 % sur le Nasdaq.

Les contrats à terme sur le Nikkei japonais s'échangeaient environ 300 points en dessous de la clôture au comptant de vendredi, tandis que les contrats à terme sur le Trésor américain ont bondi de 10 points, les investisseurs recherchant des valeurs refuges.

Après avoir grimpé de 21 % la semaine dernière, le Brent a encore été stimulé par le risque d'une interdiction du pétrole russe par les États-Unis et l'Europe.

"Si l'Occident coupe la plupart des exportations énergétiques de la Russie, ce serait un choc majeur pour les marchés mondiaux", a déclaré Ethan Harris, économiste en chef de BofA.

Il estime que la perte des 5 millions de barils de la Russie pourrait faire doubler le prix du pétrole à 200 dollars le baril et réduire la croissance économique mondiale.

Et il n'y a pas que le pétrole, puisque les prix des matières premières ont connu leur meilleur début d'année depuis 1915, selon BofA. Parmi les nombreux mouvements de la semaine dernière, le nickel a augmenté de 19 %, l'aluminium de 15 %, le zinc de 12 % et le cuivre de 8 %, tandis que les contrats à terme sur le blé ont bondi de 60 % et le maïs de 15 %.

Cela ne fera qu'ajouter au pouls inflationniste mondial, les données sur les prix à la consommation aux États-Unis cette semaine devant montrer une croissance annuelle stratosphérique de 7,9 %, et la mesure de base à 6,4 %.

Tout cela complique le tableau de la politique de la Banque centrale européenne lorsqu'elle se réunira cette semaine.

"Étant donné que le potentiel de stagflation est très réel, la BCE est susceptible de maintenir une flexibilité maximale avec son programme d'achat d'actifs à 20 milliards d'euros jusqu'au deuxième trimestre et potentiellement au-delà, ce qui repousse effectivement le moment des hausses de taux", a déclaré Tapas Strickland, économiste à la NAB.

"Les prévisions d'IPC plus élevées, cependant, signifient que des hausses de taux seront nécessaires à l'horizon".

La perspective à court terme d'une BCE plus dovish s'est combinée aux flux de valeurs refuges pour faire chuter les rendements obligataires allemands à 10 ans d'un énorme 32 points de base la semaine dernière, tandis que les rendements américains ont chuté de 23 points de base à 1,738%.

Avec l'assombrissement des perspectives de croissance en Europe, la monnaie unique a pris un coup et a chuté de 3 % la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-2020. Elle était en baisse de 0,6 % à 1,0864 $ et risquait de tester son creux de 2020 autour de 1,0635 $.

Le dollar s'est globalement raffermi, soutenu en partie par un solide rapport sur l'emploi qui n'a fait que réaffirmer les attentes du marché quant à une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci. Le Dollar Index s'est établi à 98,812, après avoir progressé de 2,3 % la semaine dernière.

L'or a bénéficié de son statut de valeur refuge la plus ancienne et était en hausse de 0,7 % à 1 983 dollars l'once. [GOL/]