Le pétrole bondit de 3 % pour atteindre son plus haut niveau sur deux mois, l'UE cherchant à interdire le brut russe

Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 3% pour atteindre leur plus haut niveau sur deux mois jeudi, en raison de signes d'une offre restreinte avant la saison estivale de conduite aux États-Unis, alors que l'Union européenne (UE) s'est disputée avec la Hongrie au sujet de son projet d'interdire les importations de brut en provenance de Russie en raison de son invasion de l'Ukraine.

Les contrats à terme Brent pour livraison en juillet ont augmenté de 3,21 $, soit 2,8 %, pour atteindre 117,24 $ le baril à 11 h 15 EDT (1515 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 3,98 $, soit 3,6 %, pour atteindre 114,31 $.

Le Brent était en hausse pour la sixième journée consécutive et en voie de réaliser sa plus haute clôture depuis le 25 mars. Le WTI se dirigeait vers sa plus haute clôture depuis le 23 mars.

"La toile de fond fondamentale ... devient favorable aux prix à l'approche de la saison de conduite et deviendra encore plus haussière lorsque les sanctions de l'UE sur les ventes de pétrole russe seront approuvées par toutes les parties concernées", a déclaré Tamas Varga de PVM Oil.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré qu'il était confiant qu'un accord puisse être trouvé avant la prochaine réunion du Conseil, le 30 mai.

Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré que l'UE pouvait trouver un accord sur un embargo pétrolier dans les jours à venir ou se tourner vers "d'autres instruments".

La Hongrie reste une pierre d'achoppement, car les sanctions de l'UE nécessitent un soutien unanime. La Hongrie fait pression pour obtenir environ 750 millions d'euros (800 millions de dollars) pour moderniser ses raffineries et étendre un oléoduc en provenance de Croatie.

Même sans interdiction formelle, il y a beaucoup moins de pétrole russe disponible, car les acheteurs et les maisons de commerce ont évité les fournisseurs du pays.

La production pétrolière de la Russie devrait baisser à 480-500 millions de tonnes cette année, contre 524 millions de tonnes en 2021, a rapporté l'agence de presse publique RIA, citant le vice-premier ministre Alexander Novak.

L'OPEP+ se réunit le 2 juin et devrait s'en tenir à l'accord de production de pétrole conclu l'année dernière et relever les objectifs de production de juillet de 432 000 barils par jour, ont déclaré six sources de l'OPEP+ à Reuters, repoussant les appels occidentaux à une augmentation plus rapide pour contrôler les prix.

D'autres facteurs soutiennent également les prix du pétrole.

"Shanghai se prépare à rouvrir après un blocage de deux mois, tandis que la haute saison de conduite aux États-Unis commence avec le week-end du Memorial Day", a déclaré Sugandha Sachdeva, vice-président de la recherche sur les matières premières chez Religare Broking. Les États-Unis célèbrent le Memorial Day ce lundi.

"Toutes les variables pointent vers de nouveaux gains des prix du pétrole à l'avenir."

Le gouvernement américain a confisqué une cargaison de pétrole iranien détenue sur un navire exploité par la Russie près de la Grèce et enverra la cargaison aux États-Unis à bord d'un autre navire.

La Grande-Bretagne a annoncé une taxe exceptionnelle de 25 % sur les bénéfices des producteurs de pétrole et de gaz, parallèlement à un paquet de 15 milliards de livres (18,9 milliards de dollars) de soutien aux ménages qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie.

La Hongrie a également annoncé de nouveaux impôts exceptionnels d'une valeur de 800 milliards de forints (2,19 milliards de dollars) sur les "bénéfices supplémentaires" réalisés par les banques, les sociétés énergétiques et d'autres entreprises.

(1 $ = 0,9348 euros)

(1 $ = 0,7942 livre)

(1 $ = 365,7200 forints) (Rapports supplémentaires d'Ahmad Ghaddar à Londres, Sonali Paul à Melbourne et Mohi Narayan à New Delhi ; Édition : Elaine Hardcastle, Mark Potter et David Gregorio)