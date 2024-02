Les prix du pétrole ont augmenté au début des échanges asiatiques lundi, prolongeant leurs gains pour la troisième journée consécutive, alors que les perturbations du transport maritime ont ravivé les inquiétudes concernant l'offre.

Le Brent a augmenté de 16 cents, soit 0,2%, à 82,69 dollars le baril à 0106 GMT, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 15 cents, soit 0,2%, à 77,73 dollars le baril.

Les deux indices avaient progressé de plus de 1% lundi.

Les Houthis, alliés de l'Iran, ont poursuivi leurs attaques contre le transport maritime en mer Rouge, et bien que la guerre entre Israël et le Hamas n'ait pas limité de manière significative l'approvisionnement en pétrole, elle a augmenté les taux de fret et le temps d'expédition, laissant les barils sur l'eau plus longtemps.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu'il espérait un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza d'ici lundi prochain, alors que les parties belligérantes semblaient se rapprocher d'un accord lors des négociations au Qatar qui visent également à négocier la libération des otages.

En public, Israël et le Hamas ont continué à adopter des positions très éloignées sur une éventuelle trêve, tout en s'accusant mutuellement d'être à l'origine des retards.

Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeffrey Schmid, a profité de son premier discours sur la politique monétaire pour signaler que, comme la plupart de ses collègues de la banque centrale, il n'est pas pressé de réduire les taux d'intérêt. Des coûts d'emprunt élevés réduisent généralement la croissance économique et la demande de pétrole. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; rédaction de Muralikumar Anantharaman)