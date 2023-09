La baisse des prix de l'énergie a joué un rôle désinflationniste sur les marchés mondiaux pendant la majeure partie de l'année, mais le rebond du brut et l'estompement des effets de base annuels laissent présager une marée noire.

Et pour les investisseurs qui cherchent à tirer profit de l'instabilité géopolitique, ne cherchez pas plus loin.

Le choc des prix de l'énergie lié au redémarrage d'une pandémie et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année dernière a pratiquement disparu, soulageant considérablement les marchés boursiers et obligataires mondiaux frappés par l'impact sur l'économie, la demande des ménages et les retombées en termes d'inflation et de taux d'intérêt.

Mais le pétrole reste un puissant levier politique alors que des blocs économiques antagonistes se coagulent autour du monde occidental dirigé par le G7 et du groupe élargi des BRICS-plus qui a pris forme le mois dernier - un bloc qui comprend désormais six pays produisant à peu près autant de pétrole que le reste des 20 principaux producteurs réunis.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 1 % mardi après que l'Arabie saoudite et la Russie - les deux principaux exportateurs de pétrole au monde - ont annoncé une nouvelle prolongation de leurs réductions volontaires de l'offre, étendant une réduction combinée de 1,3 million de barils par jour pour trois mois supplémentaires jusqu'en décembre. Le prix du Brent a dépassé les 90 dollars pour la première fois cette année. Si ce gain de prix se maintient - et les économistes d'UBS voient un marché pétrolier encore sous-approvisionné d'environ 1,5 million de barils jusqu'à la fin du mois et prévoient un nouveau gain de prix de 5 % d'ici à la fin de l'année - la baisse continue du Brent d'une année sur l'autre, qui persiste depuis janvier, s'évaporera dès cette semaine.

Cet effet de base annuel négatif, qui a atteint 40 % en mars, mai et juin, a exercé une forte pression à la baisse sur l'inflation globale dans le monde entier tout au long de l'année.

Par extension, cela a allégé la pression exercée par les banques centrales qui s'empressent de relever les taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé depuis des décennies et de ramener l'inflation vers les objectifs de 2 %.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'inflation globale annuelle dans les économies du G7 a presque diminué de moitié pour atteindre 3,9 % au cours de l'année qui s'est achevée en juillet, mais elle est encore près de deux fois supérieure aux objectifs des banques centrales.

La résurgence des prix de l'énergie due à de nouvelles restrictions de l'offre, ainsi que des perspectives plus favorables pour la demande américaine et mondiale qu'il y a six mois, risquent de compliquer les derniers instants de cette bataille des banques centrales, alors que les investisseurs pensaient que les taux maximums étaient en vue.

"La trajectoire de l'inflation reste un risque pour la plupart des banques centrales", ont déclaré Christian Keller et Akash Utsav, économistes chez Barclays. "Il sera probablement plus difficile de progresser à mesure que les effets de base s'estompent et que les contraintes d'approvisionnement pourraient entraîner une nouvelle hausse des prix mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires.

Les marchés parient - à peu près - que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne en ont fini avec leurs campagnes de hausses de taux sévères des 18 derniers mois et que la Banque d'Angleterre n'en a plus qu'une à sa disposition.

Mais de nombreux décideurs politiques admettent ouvertement qu'ils sont préoccupés par l'étalonnage des longs délais avec lesquels le resserrement de la politique frappe et par la perspective de nouveaux chocs survenant dans l'intervalle. Nombre d'entre eux sont donc peu convaincus que la lutte contre l'inflation peut s'arrêter là et se montrent extrêmement méfiants à l'égard d'un assouplissement précoce.

Si les prix de l'énergie passent maintenant d'un vent contraire à un vent contraire, cela soulève la perspective d'une inflation plus tenace et d'un nouveau resserrement, ainsi que le risque que les attentes en matière d'inflation - qui tournent toujours autour de 2,3 % à 2,5 % sur les marchés financiers - s'enracinent davantage dans l'ensemble de l'économie.

Le prix du Brent a augmenté de 27 % depuis le milieu de l'année et celui du brut américain de 30 %, les prix de détail à la pompe aux États-Unis ayant déjà augmenté de près de 10 % depuis juin.

RALENTISSEMENT DE LA DESCENTE

Parallèlement aux inquiétudes croissantes concernant l'augmentation de l'offre de dette, les marchés obligataires à long terme ont de nouveau été ébranlés par la hausse des prix du pétrole.

Après un certain répit dans la seconde moitié du mois d'août, les rendements du Trésor américain ont recommencé à grimper, ce qui a également freiné de larges pans du marché des actions.

Bien que cette évolution ait fait quelques gagnants, comme les actions américaines du secteur de l'énergie, un nouveau coup dur dans le secteur de l'énergie découragerait la plupart des investisseurs à l'approche d'un nouvel hiver nordique.

La situation est plus complexe en Europe, où les prix du gaz naturel restent sous contrôle après le choc d'approvisionnement russe encore plus important de l'année dernière, grâce à une combinaison de mesures impressionnantes en matière de stockage et d'efficacité, ainsi qu'à des subventions fiscales visant à atténuer les effets sur les consommateurs.

Cette situation a eu une influence bien plus importante sur la trajectoire de l'inflation que les prix du pétrole en tant que tels.

Cependant, la réticence des prix du brut continuera d'obscurcir une bataille désordonnée et délicate avec les attentes en matière d'inflation, juste au moment où les cycles de resserrement des politiques touchent à leur fin.

Andrew Goodwin, économiste à Oxford Economics, estime que l'effet des prix du pétrole est largement noyé en Grande-Bretagne par l'énorme choc du gaz naturel et ses effets de base, mais qu'il "ralentit la descente de l'inflation, même s'il ne l'infléchit pas".

Oxford Economics s'attend à une nouvelle baisse de l'inflation cette année, et pourtant sa prévision d'inflation britannique de 4,5 % en fin d'année est encore plus de deux fois supérieure à l'objectif de la Banque d'Angleterre.

Alors que les banques centrales préfèrent se concentrer sur les taux d'inflation "de base", qui excluent les variations traditionnellement volatiles et parfois saisonnières des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, le débat sur l'influence de l'énergie sur l'inflation d'autres prix n'est pas facile à trancher.

La question porte généralement sur la manière dont les prix élevés et résurgents de l'énergie se répercutent sur l'inflation "de base" dans les services et les biens non énergétiques, tels que les billets d'avion ou les coûts de détail, ou ont des effets de second tour sur les négociations salariales et la fixation des prix par les entreprises.

Les études du Fonds monétaire international soulignent cette incertitude en affirmant qu'il n'existe pas de moyen unique d'appréhender la "répercussion" des prix du pétrole sur les salaires, si ce n'est en montrant son déclin au fil du temps dans les pays occidentaux, le fait qu'elle dépende fortement de la force des négociations salariales collectives et que son effet est plus important lorsque l'inflation globale est déjà élevée.

Mais pour les marchés, cela rend la tâche compliquée d'analyser les taux maximums et l'inflation encore plus délicate, réduisant ainsi les espoirs de voir la voie libre.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.