Le pétrole chute alors que les tensions géopolitiques s'apaisent, les inquiétudes concernant le COVID de la Chine reviennent.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 62 cents, ou 0,7%, à 92,24 $ le baril à 0110 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 65 cents, soit 0,8%, à 84,94 dollars le baril.

Le Brent a baissé de 1,1 % et le WTI de 1,5 % mercredi, après le redémarrage des expéditions de pétrole russe vers la Hongrie via l'oléoduc Druzhba.

"Le pétrole brut a chuté après que l'OTAN ait approuvé l'attaque de missiles de la Russie contre la Pologne, tandis que les préoccupations relatives à la demande (sont) de nouveau au centre de l'attention des traders dans un contexte de restrictions continues du COVID de la Chine et de perspectives économiques mondiales sombres", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets.

La Pologne et l'alliance militaire de l'OTAN ont déclaré mercredi qu'un missile qui s'est écrasé à l'intérieur de la Pologne était probablement un tir perdu par les défenses aériennes de l'Ukraine et non une frappe russe, atténuant les craintes que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne s'étende au-delà de la frontière.

Les prix du pétrole ont baissé malgré une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis, a ajouté Teng.

Les stocks de pétrole brut aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, ont diminué de 5,4 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 11 novembre pour atteindre 435,4 millions de barils, a déclaré mercredi l'Energy Information Administration, alors qu'un sondage Reuters prévoyait une baisse de 440 000 barils.

Cependant, les stocks d'essence et de carburants distillés ont tous deux augmenté plus que prévu.

Davantage de pétrole devrait affluer vers les États-Unis, car TC Energy a levé un cas de force majeure sur son oléoduc Keystone, d'une capacité de 622 000 barils par jour, qui approvisionne le Midwest et la côte du Golfe, qui avait réduit les expéditions de 7 %.

Les inquiétudes persistantes concernant la faiblesse de la demande en Chine "maintiennent également les marchés au sol", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, alors qu'elle continue de signaler davantage de cas de COVID dans les grandes villes.

"Avec les cas de COVID en Chine qui continuent d'augmenter, surtout à l'approche de la saison de la grippe, les traders n'ont que peu d'options pour recalibrer les positions reflétant la possibilité de plus de lockdowns dans les centres fortement peuplés qui nuisent à la demande de pétrole de façon exponentielle plus que d'autres secteurs de l'économie", a déclaré Innes.

Le nombre de cas de COVID en Chine est faible par rapport au reste du monde, mais le pays maintient des politiques strictes pour étouffer les cas avant qu'ils ne se propagent davantage.

La Commission nationale de la santé a signalé 23 276 nouvelles infections au COVID-19 le 16 novembre, dont plus de 20 000 étaient asymptomatiques.