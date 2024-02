Les prix du pétrole ont chuté vendredi après qu'un responsable de la Fed américaine a déclaré que la réduction des taux d'intérêt devrait être reportée d'au moins deux mois, mais les indications d'une demande saine et les inquiétudes concernant les approvisionnements pourraient faire remonter les prix dans les jours à venir.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 38 cents, soit 0,5%, à 83,29 dollars le baril à 0524 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate étaient en baisse de 40 cents, soit 0,5%, à 78,21 dollars.

Les décideurs politiques de la Réserve fédérale américaine devraient retarder les réductions de taux d'intérêt d'au moins deux mois supplémentaires pour voir si la récente hausse de l'inflation indique un ralentissement des progrès vers la stabilité des prix ou n'est qu'un accident de parcours, a déclaré jeudi le gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

Des taux d'intérêt plus élevés ralentissent plus longtemps la croissance économique, ce qui pourrait freiner la demande de pétrole dans le pays qui en est le plus grand consommateur. Toutefois, certains analystes estiment que la demande est restée largement saine, y compris aux États-Unis.

Les analystes d'ANZ Research ont déclaré que les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté à un rythme moins élevé que prévu la semaine dernière, tandis que les taux d'exploitation des raffineries ont mis fin à une série de baisses et pourraient augmenter dans les semaines à venir.

Les indicateurs de demande à haute fréquence de JPMorgan montrent que la demande de pétrole a augmenté de 1,7 mbj d'un mois sur l'autre jusqu'au 21 février, ont indiqué ses analystes dans une note vendredi.

"Ce chiffre est à comparer à l'augmentation de 1,6 mbj observée au cours de la semaine précédente, bénéficiant probablement de l'augmentation de la demande de voyages en Chine et en Europe", ont déclaré les analystes.

Les indices pétroliers ont perdu une partie de leurs gains de jeudi après les commentaires de M. Waller.

La banque centrale américaine a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 % depuis juillet dernier, et les minutes de sa réunion politique du mois dernier montrent que la plupart des banquiers centraux s'inquiètent d'un assouplissement trop rapide de la politique.

M. Waller a également réfuté l'idée selon laquelle la Fed risquait de faire entrer l'économie en récession si elle attendait trop longtemps avant de réduire ses taux, affirmant que la Fed pouvait se permettre "d'attendre un peu plus longtemps".

Les contrats à terme sur le pétrole s'étaient stabilisés à la hausse jeudi, alors que les hostilités se poursuivaient en mer Rouge, les Houthis, alliés de l'Iran, intensifiant leurs attaques près du Yémen pour montrer leur soutien aux Palestiniens dans la guerre de Gaza.

Le cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a approuvé l'envoi de négociateurs aux pourparlers de trêve qui se tiendront à Paris vendredi, alors que la pression monte au Moyen-Orient, selon une source informée de la question et les médias israéliens. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; Rédaction de Tom Hogue et Michael Perry)