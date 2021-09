Le pétrole chute avant le rapport sur l'emploi aux États-Unis

Les prix du pétrole ont baissé vendredi après avoir enregistré des gains importants au cours de la nuit, en raison de la faiblesse du dollar et d'une baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains, et se dirigeaient vers de petits gains sur la semaine avant un rapport mensuel très attendu sur l'emploi aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 24 cents, soit 0,3%, à 69,75 dollars le baril à 0200 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 13 cents, soit 0,2%, à 72,90 dollars le baril.

Le mouvement à la baisse était probablement dû aux traders qui ont pris des positions avant la publication du rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois d'août, car ils craignent que le rapport soit plus faible que les prévisions du consensus, a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

Les deux contrats de référence sur le pétrole ont bondi de 2 % jeudi, plaçant le WTI sur la voie d'une hausse de 1,5 % pour la semaine, tandis que le Brent se dirige vers un gain hebdomadaire de 0,3 %.

La hausse de cette semaine s'explique principalement par la baisse du dollar américain, qui rend le pétrole moins cher dans d'autres devises, et par les retombées de l'ouragan Ida.

Environ 1,7 million de barils par jour de production pétrolière restent arrêtés dans le golfe du Mexique aux États-Unis, les dommages causés aux héliports et aux dépôts de carburant ralentissant le retour des équipes sur les plates-formes offshore, ont déclaré des sources à Reuters.

Pour compenser l'impact sur l'offre, la demande de pétrole a été freinée, car les pannes de courant prolongées ralentissent la réouverture des raffineries qui ont été fermées en Louisiane.

La demande devrait être au centre de l'attention après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, appelés ensemble OPEP+, aient maintenu cette semaine leur plan visant à ajouter 400 000 barils par jour (bpj) au marché au cours des prochains mois dans le contexte de l'augmentation des cas de COVID-19, selon les analystes.

"Maintenant que le catalyseur à court terme de l'OPEP+ n'est plus d'actualité, l'attention se porte à nouveau sur la forme de la reprise de la demande, et certains craignent qu'il soit difficile de maintenir le marché en déficit l'année prochaine si l'OPEP+ continue à ajouter de l'offre au rythme prévu de 400 000 bpj", a déclaré M. Innes.

(Reportage de Sonali Paul. Montage de Gerry Doyle)