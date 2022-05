Le pétrole chute de 2% suite aux commentaires de Powell et aux espoirs d'approvisionnement du Venezuela

Les prix ont également chuté après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a prévenu que l'économie pourrait être affectée par les tentatives de réduction de l'inflation.

Le pétrole brut Brent a perdu 2,31 $, soit 2 %, pour s'établir à 111,93 $ le baril, et le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 1,8 $, soit 1,6 %, pour s'établir à 112,40 $ le baril.

M. Powell a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une certaine douleur économique pour faire baisser l'inflation. La banque centrale américaine "continuera à faire pression" pour resserrer la politique monétaire américaine jusqu'à ce qu'il soit clair que l'inflation diminue, a-t-il déclaré.

"Certains de ces commentaires ont tempéré l'enthousiasme des acheteurs du côté du pétrole", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group.

L'administration du président américain Joe Biden va autoriser la compagnie pétrolière américaine Chevron Corp à négocier avec le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro dès mardi, a rapporté Reuters, citant des sources. Il n'y a pas encore de décision finale des États-Unis sur le renouvellement de la licence limitée actuelle de Chevron pour opérer au Venezuela, a dit la source.

Les prix du pétrole ont généralement augmenté alors que l'offre russe est comprimée par les interdictions de plusieurs pays et un ralentissement économique dû aux vastes sanctions imposées à Moscou par les États-Unis et leurs alliés.

La production de la Russie a chuté de 9 % en avril, et le pays, qui fait partie du groupe OPEP+, a produit bien en deçà des niveaux requis par un accord visant à assouplir progressivement les réductions de production record effectuées pendant le pire de la pandémie en 2020.

Ce mois-ci, les livraisons non russes dans le port polonais de Gdansk ont atteint leur plus haut niveau depuis au moins sept ans, car les raffineurs de l'est de l'Allemagne et de la Pologne ont changé de fournisseur.

"En fin de compte, c'est une histoire d'offre", a déclaré Fawad Razaqzada, analyste chez City Index. "À moins que l'OPEP et ses alliés n'augmentent leur production et rapidement, il est difficile de voir comment les prix peuvent baisser de manière significative."

Les ministres des affaires étrangères de l'UE ont échoué lundi dans leur tentative de faire pression sur la Hongrie pour qu'elle lève son veto à la proposition d'embargo pétrolier. Mais certains diplomates désignent désormais le sommet des 30 et 31 mai comme le moment d'un accord sur une interdiction progressive du pétrole russe.

Les stocks américains de brut et d'essence ont diminué la semaine dernière, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi. Les données du gouvernement américain sont attendues mercredi. [API/S] [EIA/S]

(L'article est corrigé pour supprimer la puce et le paragraphe sur la décote du Brent par rapport au WTI, car les contrats à terme de premier mois sur le Brent portent sur juillet tandis que les contrats à terme de premier mois sur le WTI portent sur juin)