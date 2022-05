Le pétrole chute de 2% sur les espoirs d'approvisionnement du Venezuela

Les prix se sont encore dégonflés après les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a déclaré qu'il pourrait y avoir une certaine douleur économique pour faire baisser l'inflation. La banque centrale américaine "continuera à faire pression" pour resserrer la politique monétaire américaine jusqu'à ce qu'il soit clair que l'inflation diminue, a-t-il déclaré.

"Certains de ces commentaires ont tempéré l'enthousiasme des acheteurs du côté du pétrole", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group.

Le pétrole brut Brent a perdu 2,31 $, soit 2 %, pour s'établir à 111,93 $ le baril, et le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 1,8 $, soit 1,6 %, pour s'établir à 112,40 $ le baril.

Selon Reuters, des sources ont indiqué que l'administration du président américain Joe Biden autorisera dès mardi la compagnie pétrolière américaine Chevron Corp à négocier avec le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro, levant ainsi temporairement l'interdiction de telles discussions.

Avant cela, le Brent avait atteint un sommet en séance de 115,69 $, le plus haut depuis le 28 mars. Le WTI avait atteint 115,56 $ le baril, le plus haut depuis le 24 mars.

La nouvelle selon laquelle les ministres des affaires étrangères de l'UE ont échoué lundi dans leur tentative de faire pression sur la Hongrie pour qu'elle lève son veto à la proposition d'embargo sur le pétrole a contribué à renforcer ces sommets. Mais certains diplomates désignent désormais le sommet des 30 et 31 mai comme le moment d'un accord sur une interdiction progressive du pétrole russe.

Les chiffres montrent qu'en avril, l'OPEP et les nations alliées, dont la Russie, ont produit bien en deçà des niveaux requis par l'accord visant à assouplir progressivement les réductions de production record opérées en 2020 pendant le pire de la pandémie.

Ce mois-ci, les livraisons non russes dans le port polonais de Gdansk ont atteint leur plus haut niveau depuis au moins sept ans, car les raffineurs de l'est de l'Allemagne et de la Pologne ont changé de fournisseur.

"En fin de compte, c'est une histoire d'offre", a déclaré Fawad Razaqzada, analyste chez City Index. "À moins que l'OPEP et ses alliés n'augmentent leur production et rapidement, il est difficile de voir comment les prix peuvent baisser de manière significative."

Les données de l'industrie américaine sur les stocks sont attendues plus tard mardi, les rapports hebdomadaires devant montrer une hausse des stocks de brut et une baisse des stocks d'essence. [EIA/S]