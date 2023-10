Les prix du pétrole ont baissé dans les premiers échanges asiatiques mardi après être tombés à leur plus bas niveau en trois semaines lors de la séance précédente, en raison de la hausse du dollar américain et des prises de bénéfices des traders sur les gains considérables du dernier trimestre.

Les contrats à terme du Brent pour la livraison en décembre ont perdu 34 cents, soit 0,4%, à 90,37 dollars le baril à 0002 GMT.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 29 cents, soit 0,3%, à 88,53 dollars le baril.

Les analystes ont déclaré que certains traders ont pris des bénéfices après que les prix du brut aient augmenté de près de 30% pour atteindre des sommets de 10 mois au troisième trimestre.

Avant le recul du prix du brut qui a commencé le 28 septembre, les spéculateurs américains ont augmenté leurs positions nettes longues sur les contrats à terme et les options sur le New York Mercantile Exchange et l'Intercontinental Exchange, au plus haut depuis mai 2022, selon la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

Lundi, le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois par rapport à un panier de devises majeures après que le gouvernement américain a évité une fermeture partielle et que les données économiques ont alimenté les attentes de la Réserve fédérale qui maintiendra les taux plus élevés plus longtemps, ce qui pourrait ralentir la croissance économique.

Les investisseurs en Asie attendent également la dernière décision de la Banque de réserve d'Australie et ses orientations pour mardi.

Selon un sondage Reuters, la banque centrale australienne devrait maintenir son taux d'intérêt directeur à 4,10 % mardi, mais une nouvelle hausse est envisagée, avec un pic à 4,35 % d'ici la fin de l'année, l'inflation restant supérieure à l'objectif fixé.

Des taux d'intérêt plus élevés et un dollar plus fort, qui rend le pétrole plus cher pour les détenteurs d'autres devises, pourraient réduire la demande de pétrole.

En Europe, les données relatives à l'industrie manufacturière ont montré que la zone euro, l'Allemagne et la Grande-Bretagne restaient embourbées dans un ralentissement en septembre. En revanche, une enquête officielle sur l'industrie manufacturière chinoise a montré que l'activité s'était développée pour la première fois en six mois.

Le ministre turc de l'énergie a déclaré que son pays redémarrerait cette semaine l'exploitation d'un oléoduc en provenance d'Irak, interrompue depuis environ six mois, ce qui aura pour effet d'accroître l'offre de brut dans le système.

L'OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) plus la Russie et d'autres alliés, se réunira mercredi, mais il est peu probable qu'elle modifie sa politique actuelle en matière de production de pétrole.

Selon une enquête de Reuters, la production de pétrole de l'OPEP a augmenté pour le deuxième mois consécutif en septembre, malgré les réductions opérées par l'Arabie saoudite. (Reportage de Laura Sanicola, édition de Shri Navaratnam)