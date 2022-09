Le pétrole chute en raison d'un regain d'inquiétude concernant la demande et des attentes en matière de hausse des taux.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 1,12$, soit 1,2%, à 91,71$ le baril à 0113 GMT après avoir glissé de 3% lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate américain ont baissé de 1,25 $, soit 1,4 %, à 85,63 $ le baril.

Le pétrole a effacé les forts gains réalisés lundi après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, ont décidé de réduire la production de 100 000 barils par jour en octobre.

"Il n'était pas difficile d'estomper le rebond de la réduction de la production de l'OPEP+, compte tenu de la longue liste de défis économiques mondiaux", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note.

"Malgré quelques données meilleures que prévu sur les services américains, la croissance mondiale ne semble pas bonne du tout et cela pose des problèmes aux prix du brut."

La politique chinoise stricte du zéro-COVID a maintenu des villes comme Chengdu, qui compte 21,2 millions d'habitants, sous confinement, freinant les déplacements de personnes et la demande de pétrole chez le deuxième consommateur mondial.

"Des souches plus infectieuses du virus font craindre que les autorités soient obligées de verrouiller plus fréquemment des zones, car la Chine persiste dans sa stratégie de zéro COVID", ont indiqué les analystes d'ANZ Research dans une obligation.

Les investisseurs guettent également de nouvelles hausses des taux d'intérêt pour freiner l'inflation. On s'attend largement à ce que la Banque centrale européenne relève fortement ses taux lors de sa réunion de jeudi. Après la réunion de la BCE, une réunion de la Réserve fédérale américaine suivra le 21 septembre.

Un dollar américain plus fort, qui a augmenté d'environ 0,5 % en raison de données plus positives sur l'industrie des services aux États-Unis, a également exercé une pression sur les prix du pétrole. Le prix du pétrole est fixé en dollars américains, donc un billet vert plus fort rend la marchandise plus chère pour les détenteurs d'autres devises.

Toutefois, les attentes d'un resserrement des stocks de pétrole aux États-Unis ont apporté un certain soutien aux prix.

Les stocks de brut américains devraient avoir baissé pour une quatrième semaine consécutive, diminuant d'environ 733 000 barils au cours de la semaine du 2 septembre, selon un sondage préliminaire de Reuters mardi.

Les stocks de pétrole brut dans la réserve stratégique de pétrole (SPR) des États-Unis ont diminué de 7,5 millions de barils au cours de la semaine du 2 septembre pour atteindre 442,5 millions de barils, leur plus bas niveau depuis novembre 1984, selon les données du département de l'Énergie.

Les rapports hebdomadaires sur les stocks américains de l'American Petroleum Institute et de l'Energy Information Administration seront publiés respectivement mercredi et jeudi, un jour plus tard que d'habitude, en raison d'un jour férié le lundi.