Le pétrole chute en raison de l'augmentation de l'offre et de la baisse de la demande chinoise

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 37 cents, ou 0,4%, à 95,27 $ le baril à 0006 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 32 cents, soit 0,4 %, pour atteindre 89,23 $ le baril.

La récente volatilité du marché a suivi les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre dans les mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie et alors que l'OPEP luttait pour augmenter sa production.

Cependant, la production de l'OPEP et des États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis les premiers jours de la pandémie de coronavirus. La production de l'OPEP a atteint 29,6 millions de barils par jour (bpj) au cours du mois le plus récent, selon une enquête de Reuters, tandis que la production américaine a augmenté à 11,82 millions de bpj en juin. Les deux sont à leur plus haut niveau depuis avril 2020.

Pendant ce temps, l'activité des usines chinoises a étendu les baisses en août en raison de nouvelles infections COVID, de la pire vague de chaleur depuis des décennies et d'un secteur immobilier en difficulté qui a pesé sur la production, ce qui suggère que l'économie aura du mal à maintenir son élan.

Les ministres des finances du club des nations riches du Groupe des Sept discuteront de la proposition de l'administration américaine Biden de plafonner le prix du pétrole russe lors de leur réunion de vendredi, a déclaré la Maison Blanche.