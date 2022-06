Le pétrole chute en raison de l'inquiétude de la demande face aux nouvelles fermetures partielles de Shanghai

Le prix du Brent pour le mois d'août a baissé de 1,01$, soit 0,8%, à 122,06$ le baril à 0141 GMT après une baisse de 0,4% la veille. Le brut West Texas Intermediate américain pour juillet a perdu 98 cents, soit 0,8 %, à 120,53 $ le baril, après avoir chuté de 0,5 % jeudi.

Néanmoins, avec la reprise des prix au cours des deux derniers mois, le Brent était en passe de réaliser un quatrième gain hebdomadaire consécutif et le WTI était prêt pour une septième hausse hebdomadaire consécutive. Les deux indices de référence ont enregistré mercredi leurs clôtures les plus élevées depuis le 8 mars, date à laquelle ils ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2008.

"Les nouvelles restrictions pandémiques de Shanghai ont suscité des inquiétudes quant à la demande en Chine", a déclaré Kazuhiko Saito, analyste en chef chez Fujitomi Securities Co Ltd.

"Mais les pertes ont été plafonnées par les attentes selon lesquelles l'offre mondiale serrée se poursuivra avec une solide demande américaine de carburants et une lente augmentation de la production de brut par l'OPEP+", a-t-il ajouté.

Shanghai et Pékin sont repassés en état d'alerte COVID-19 jeudi, après que certaines parties du plus grand centre économique de la Chine aient imposé de nouvelles restrictions de verrouillage et que la ville ait annoncé une série de tests de masse pour des millions de résidents.

Les importations de pétrole brut de la Chine ont augmenté de près de 12 % en mai, par rapport à une base basse un an plus tôt, bien que les raffineurs soient toujours aux prises avec des stocks élevés, les mesures de confinement COVID-19 et le ralentissement de l'économie ayant pesé sur la demande de carburant le mois dernier.

Pendant ce temps, le pic de la demande estivale d'essence aux États-Unis continue de faire grimper les prix du brut. Les États-Unis et d'autres nations se sont engagés dans une série de libérations de réserves stratégiques, mais celles-ci ont eu un effet limité, la production mondiale de brut augmentant très lentement.

La semaine dernière, l'OPEP+ - un groupe comprenant l'OPEP et des producteurs dont la Russie - a convenu d'accélérer les augmentations de production afin de dompter la flambée des prix du carburant et de ralentir l'inflation. Mais cette décision laissera le groupe avec très peu de capacité de réserve et presque aucune marge de manœuvre pour compenser une rupture d'approvisionnement majeure.