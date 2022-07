Le pétrole chute en raison des craintes que la hausse attendue de la Fed ait un impact sur la demande de carburant

Les contrats à terme sur le brut Brent pour le règlement de septembre ont chuté de 48 cents, ou 0,5%, à 102,72 $ le baril à 0205 GMT, en baisse pour un quatrième jour.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en septembre ont perdu 65 cents, soit 0,7%, à 94,05 dollars le baril, également en baisse pour un quatrième jour.

"Le ton du marché devrait rester baissier dans un contexte où l'on craint que les hausses de taux d'intérêt ne réduisent la demande mondiale de carburant et que la reprise d'une partie de la production libyenne de pétrole brut ne réduise la tension de l'offre mondiale", a déclaré Kazuhiko Saito, analyste en chef chez Fujitomi Securities Co Ltd.

Les contrats à terme sur le pétrole ont été volatils ces dernières semaines, les traders essayant de concilier les possibilités de nouvelles hausses des taux d'intérêt qui pourraient limiter l'activité économique, et donc réduire la croissance de la demande de carburant, avec une offre serrée due aux perturbations du commerce des barils russes en raison des sanctions occidentales dans le cadre du conflit en Ukraine.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont indiqué que la banque centrale augmenterait probablement ses taux de 75 points de base lors de sa réunion des 26 et 27 juillet.

Du côté de l'offre, la National Oil Corporation (NOC) de Libye vise à ramener la production à 1,2 million de barils par jour (bpj) dans deux semaines, a déclaré la NOC dans un communiqué tôt samedi.

L'Union européenne a déclaré la semaine dernière qu'elle autoriserait les sociétés d'État russes à expédier du pétrole vers des pays tiers dans le cadre d'un ajustement des sanctions convenu par les États membres la semaine dernière et visant à limiter les risques pour la sécurité énergétique mondiale.

Cependant, la gouverneure de la Banque centrale russe, Elvira Nabiullina, a déclaré vendredi que la Russie ne fournira pas de pétrole aux pays qui décident d'imposer un plafonnement des prix de son pétrole.