Le pétrole chute en raison des craintes que le ralentissement économique n'affecte la demande de carburant.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour le règlement en octobre ont baissé de 1,17 $, soit 1,2%, à 95,55 $ le baril à 0054 GMT, les préoccupations concernant le ralentissement de la demande en Chine en raison d'une pénurie d'électricité dans certaines régions pesant également sur les prix.

Le contrat à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en septembre, dont l'échéance est prévue lundi, était en baisse de 1,12 dollar, soit 1,2%, à 89,65 dollars le baril. Le contrat d'octobre, plus actif, était à 89,29 $, en baisse de 1,15 $, soit 1,3 %.

Le Brent et le WTI ont tous deux grimpé pour un troisième jour consécutif vendredi, mais ont chuté d'environ 1,5 % pour la semaine en raison d'un dollar plus fort et de craintes concernant la demande.

"Les investisseurs craignaient qu'une éventuelle forte hausse des taux par la Fed ne provoque un ralentissement économique et n'affaiblisse la demande de carburant", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, directeur général de la recherche chez Nissan Securities.

"La restriction de l'électricité en Chine dans certaines régions est également une préoccupation car elle pourrait affecter l'activité économique", a-t-il ajouté.

La province chinoise du sud-ouest, le Sichuan, a commencé à limiter l'approvisionnement en électricité des foyers, des bureaux et des centres commerciaux la semaine dernière en raison d'une grave pénurie d'électricité provoquée par des vagues de chaleur extrêmes et la sécheresse, selon les médias d'État et une compagnie d'électricité.

La force du dollar américain, qui oscillait autour d'un sommet de cinq semaines, a également pesé sur les prix du brut car elle rend le pétrole plus cher pour les acheteurs dans d'autres devises. [FRX/]

Les investisseurs seront très attentifs aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lorsqu'il s'adressera à une conférence annuelle mondiale des banques centrales à Jackson Hole, Wyoming, vendredi.

Les responsables de la banque centrale américaine ont "encore beaucoup de temps" avant de devoir décider de l'ampleur d'une hausse des taux d'intérêt à approuver lors de leur réunion de politique générale des 20 et 21 septembre, a déclaré vendredi Thomas Barkin, président de la Réserve fédérale de Richmond.

La Fed est considérée comme ayant plus de marge de manœuvre pour augmenter les taux que les banques centrales d'autres grandes économies plus fragiles.

Pendant ce temps, les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne ont discuté des efforts visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a déclaré la Maison Blanche dimanche, sans toutefois fournir d'autres détails.

L'Union européenne et les États-Unis ont déclaré la semaine dernière qu'ils étudiaient la réponse de l'Iran à ce que l'UE a appelé sa proposition "finale" pour relancer l'accord, en vertu duquel Téhéran a limité son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions économiques.