Le pétrole chute en raison des espoirs de pourparlers de paix en Ukraine et des craintes concernant la demande chinoise

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 60 cents, soit 0,5%, à 111,88 dollars le baril à 0649 GMT, après avoir atteint un plus bas à 109,97 dollars.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) étaient en baisse de 59 cents, soit 0,6 %, à 105,37 $ après avoir atteint un plus bas à 103,46 $.

Les deux contrats de référence ont perdu environ 7% lundi.

L'Ukraine et la Russie devaient se rencontrer mardi à Istanbul pour leurs premiers pourparlers de paix depuis plus de deux semaines. Les sanctions imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine ont réduit l'offre de pétrole et fait grimper les prix à leur plus haut niveau depuis 14 ans au début du mois.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" visant à désarmer son voisin.

"Les prix du pétrole sont de nouveau sous pression en raison des attentes de pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, qui pourraient conduire à un assouplissement ou à l'évitement des sanctions occidentales sur le pétrole russe", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, directeur général de la recherche chez Nissan Securities.

"Un cessez-le-feu réussi pourrait également augmenter la perspective de relancer un accord sur le nucléaire iranien", a-t-il ajouté.

Contrebalançant les inquiétudes concernant l'offre restreinte, le blocage en deux étapes de Shanghai pendant neuf jours devrait affecter la demande de carburant en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde.

Shanghai représente environ 4 % de la consommation de pétrole de la Chine, selon les analystes d'ANZ Research.

"La pression de vente s'est accrue en raison des craintes que la Chine n'impose davantage de restrictions dans d'autres endroits pour contenir la pandémie", a déclaré Tsuyoshi Ueno, économiste principal à l'Institut de recherche NLI.

Le marché est également dans l'attente d'une réunion jeudi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, collectivement connus sous le nom d'OPEP+.

Le groupe s'en tiendra probablement aux plans prévoyant une augmentation modeste de la production de pétrole en mai, ont déclaré plusieurs sources proches du groupe, malgré la flambée des prix et les appels des États-Unis et d'autres pays à une offre accrue.

La demande mondiale a augmenté pour atteindre presque les niveaux d'avant la pandémie, mais l'offre a été entravée, car l'OPEP+ a été lente à rétablir l'offre après les réductions décrétées pendant la pandémie de 2020.

Les exportations américaines de pétrole ont grimpé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et les barils de pétrole domestique qui iraient normalement à la plateforme de stockage de Cushing, en Oklahoma, sont plutôt exportés via la côte du Golfe, ont indiqué les traders.