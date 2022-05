Le pétrole chute en raison des inquiétudes concernant la demande chinoise et d'une éventuelle interdiction de l'UE sur le pétrole russe

Le brut Brent a perdu 41 cents, ou 0,4%, à 111,98 $ le baril à 0603 GMT.

Le brut West Texas Intermediate américain était à 109,24 $ le baril, en baisse de 53 cents, soit 0,5 %. Les deux contrats sont brièvement devenus positifs après avoir chuté de plus d'un dollar plus tôt dans la session.

"Le sentiment général de perte de risque suscité par les craintes de récession, et le verrouillage de la Chine sont les principaux facteurs de pression sur le prix du pétrole", a déclaré Tina Teng, analyste de CMC Markets.

Les marchés financiers mondiaux ont également été effrayés par les inquiétudes concernant les hausses de taux d'intérêt et les craintes de récession, alors que le resserrement et l'élargissement du verrouillage du COVID-19 en Chine ont entraîné un ralentissement de la croissance des exportations de la deuxième économie mondiale en avril.

Les importations de brut par la Chine, premier importateur mondial de pétrole, ont augmenté de près de 7 % en avril par rapport à l'année précédente, bien que les importations pour les quatre premiers mois aient chuté de 4,8 % sur un an.

La réduction des prix par l'Arabie saoudite reflète également les inquiétudes concernant la demande mondiale de pétrole, a déclaré M. Teng.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a baissé dimanche les prix du brut pour l'Asie et l'Europe pour le mois de juin.

EMBARGO PÉTROLIER DE L'UE SUR LA RUSSIE

La semaine dernière, la Commission européenne a proposé un embargo progressif sur le pétrole russe dans le cadre de son paquet de sanctions le plus dur à ce jour concernant le conflit en Ukraine, ce qui a fait grimper les prix du Brent et du WTI pour la deuxième semaine consécutive. Cependant, la proposition nécessite un vote unanime des membres de l'UE cette semaine.

La proposition de l'UE a été suivie par un engagement des nations du G7, dimanche, d'interdire ou de supprimer progressivement les importations de pétrole russe. Washington a également imposé de nouvelles sanctions contre les dirigeants de Gazprombank et d'autres entreprises.

Le Japon, qui fait partie du G7 et est l'un des cinq premiers importateurs de brut au monde, interdira les importations de brut russe "en principe", a déclaré dimanche le Premier ministre Fumio Kishida.

"Il semble inévitable que l'UE et le Japon se disputent davantage d'approvisionnements non russes à l'avenir, et cela soutient les prix", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal d'OANDA, dans une note.

Le vice-premier ministre bulgare a toutefois déclaré dimanche que son pays opposerait son veto aux sanctions pétrolières de l'UE contre la Russie s'il n'obtenait pas une dérogation à l'interdiction proposée.

"Les discussions se poursuivront demain, mardi aussi, une réunion des dirigeants sera peut-être nécessaire pour les conclure. Notre position est très claire. S'il y a une dérogation pour certains pays, nous voulons obtenir une dérogation aussi", a déclaré M. Vassilev à la télévision nationale BNT.

La Bulgarie avait précédemment déclaré qu'elle chercherait à obtenir une exemption de l'interdiction du pétrole russe proposée si de telles dérogations étaient autorisées, mais il n'était pas clair si elle cherchait une exemption complète ou un délai similaire à celui proposé vendredi pour la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque.