Les prix du pétrole ont baissé, l'attention des investisseurs se portant à nouveau sur les perspectives de la demande après que des rapports sur l'augmentation des prix à la production aux États-Unis, le plus grand utilisateur de pétrole au monde, ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles une inflation persistante et des taux d'intérêt plus élevés limiteraient la croissance de la consommation de carburant.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 61 cents, soit 0,7%, à 82,86 dollars le baril à 0440 GMT. Le contrat de mars pour le brut américain West Texas Intermediate, qui expire mardi, était en baisse de 41 cents, soit 0,5%, à 78,78 dollars.

Le contrat WTI d'avril était en baisse de 0,8 %, soit 60 cents, à 77,86 dollars.

Les contrats Brent et WTI s'étaient établis à la hausse vendredi, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ayant compensé le ralentissement des prévisions de demande de l'Agence internationale de l'énergie.

"Le WTI et le Brent ont baissé lundi matin, les investisseurs s'adaptant aux craintes liées à la demande après un bond significatif de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova, dans une note de recherche.

Les prix à la production américains ont augmenté plus que prévu en janvier, en raison d'une forte hausse des coûts des services, ce qui pourrait amplifier les craintes d'inflation.

Les marchés n'ont pas encore vu l'orientation de la demande de la Chine après le retour de ce pays d'une semaine de vacances pour le Nouvel An lunaire, tandis que le Presidents' Day aux États-Unis devrait maintenir les échanges relativement calmes.

En outre, les responsables politiques de la Réserve fédérale ont fait preuve de "patience" vendredi en ce qui concerne la réduction des taux d'intérêt. Des taux plus élevés maintiennent le coût d'achat du pétrole, ce qui favorise une tendance baissière du marché.

Au cours du week-end, les tensions au Moyen-Orient se sont poursuivies : des raids israéliens ont mis hors service le deuxième plus grand hôpital de la bande de Gaza, et les combattants houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont revendiqué l'attaque d'un pétrolier à destination de l'Inde.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) serait en mesure de couvrir "la plupart des niveaux de perturbation", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note à l'intention des clients, car sa capacité de réserve n'a jamais été aussi élevée depuis huit ans, à savoir 6,4 millions de barils de pétrole par jour.

"Le marché s'est également vu rappeler les perspectives incertaines de la demande, l'Agence internationale de l'énergie avertissant que la croissance devrait s'essouffler en 2024", a déclaré ANZ. L'agence prévoit un excédent du marché au cours de l'année.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait voter mardi sur une proposition algérienne visant à ce que les 15 membres de l'organisation exigent un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas, selon des diplomates, les Etats-Unis ayant indiqué qu'ils opposeraient leur veto.

En Europe, la Russie a déclaré dimanche qu'elle contrôlait totalement la ville ukrainienne d'Avdiivka, réalisant ainsi son plus grand gain en neuf mois, à quelques jours du deuxième anniversaire de son invasion.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si la mort d'Alexei Navalny, l'opposant le plus médiatisé du président Vladimir Poutine, dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe vendredi, déclencherait de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou, deuxième exportateur de pétrole au monde. (Reportage de Katya Golubkova à Tokyo et d'Emily Chow à Singapour ; rédaction de Christopher Cushing et Shri Navaratnam)