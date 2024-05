Les prix du pétrole ont chuté pour la troisième fois mercredi, alors que les espoirs d'un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient augmentent et que les stocks de brut et la production augmentent aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde.

Les contrats à terme du pétrole Brent pour juillet ont chuté de 70 cents, soit 0,8%, à 85,63 dollars le baril à 0456 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate pour juin a baissé de 75 cents, soit 0,9%, à 81,18 dollars le baril.

Les attentes qu'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pourrait être en vue, à la suite d'une nouvelle poussée menée par l'Égypte pour relancer les négociations bloquées entre les deux, ont poussé les prix du pétrole à la baisse.

"La possibilité d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a apaisé les craintes d'une escalade du conflit et de toute perturbation possible de l'approvisionnement", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note mercredi.

Toutefois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

a promis

Mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de lancer un assaut sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, quelle que soit la réponse du Hamas aux dernières propositions d'arrêt des combats et de retour des otages israéliens.

La hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis et l'augmentation de l'offre de brut ont également pesé sur les prix.

La production américaine a atteint 13,15 millions de barils par jour (bpj) en février, contre 12,58 millions de bpj en janvier, soit la plus forte augmentation mensuelle depuis environ trois ans et demi, a indiqué mardi l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

"Les signes persistants d'inflation ont également suscité des inquiétudes quant à la demande de pétrole brut. Cela se produit avant la saison de conduite aux États-Unis, où la demande d'essence augmente fortement", ont déclaré les analystes d'ANZ.

La production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) devrait diminuer de 100 000 bpj en avril pour atteindre 26,49 millions de bpj, ce qui empêcherait le pétrole de déraper davantage, selon une enquête de Reuters réalisée mardi.

L'enquête reflète la baisse des exportations de l'Iran, de l'Irak et du Nigeria, dans un contexte de réductions volontaires de l'offre par certains membres de l'OPEP, en accord avec l'alliance plus large de l'OPEP+. (Reportage de Laila Kearney à New York et Sudarshan Varadhan à Singapour ; Rédaction de Christian Schmollinger et Kim Coghill)