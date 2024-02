Les prix du pétrole ont baissé dans les premiers échanges asiatiques lundi après qu'Israël a déclaré avoir "conclu" une série de frappes dans le sud de Gaza, atténuant légèrement les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 31 cents, soit 0,4%, à 81,88 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate étaient également en baisse de 31 cents, soit 0,4%, à 76,53 dollars le baril à 0520 GMT.

Les risques géopolitiques, y compris la crainte d'une extension du conflit israélo-palestinien dans la région et une perturbation potentielle de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient, ont poussé les prix à la hausse d'environ 6 % la semaine dernière.

L'armée israélienne a déclaré lundi qu'elle avait mené une "série de frappes" sur le sud de Gaza qui sont maintenant "terminées", quelques jours après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait rejeté une proposition de cessez-le-feu du Hamas.

Les perturbations logistiques en mer Rouge sont restées au centre des préoccupations des investisseurs. L'agence britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) a déclaré tôt lundi qu'elle avait reçu un rapport faisant état d'un navire attaqué par deux missiles au sud d'Al Mukha, au Yémen.

Les militants houthis du Yémen, alliés à l'Iran, qui contrôlent les régions les plus densément peuplées du pays, ont à plusieurs reprises envoyé des drones et tiré des missiles sur des navires commerciaux depuis la mi-novembre.

Ils affirment que ces attaques sont une réponse aux actions militaires d'Israël à Gaza. La campagne a ébranlé le transport maritime mondial, conduisant plusieurs compagnies à interrompre les voyages en mer Rouge et à opter pour un itinéraire plus long et plus coûteux autour de l'Afrique.

Alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient sont restées relativement vives, les nouvelles en provenance des États-Unis ont apaisé certaines inquiétudes.

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel à leur plus haut niveau depuis la mi-décembre, ce qui pourrait être le signe d'une augmentation de la production. La semaine dernière, la production intérieure est revenue à un niveau record de 13,3 millions de barils par jour (bpj).

Les inquiétudes concernant la demande demeurent, alors qu'une responsable de la Réserve fédérale a déclaré qu'elle n'avait aucun intérêt à recommander une réduction des taux d'intérêt, ajoutant au concert des voix sur la poursuite de la maîtrise de l'inflation. Des taux d'intérêt plus élevés ralentissent la croissance économique, ce qui freine la demande de pétrole.

Les échanges en Asie devraient être limités car la plupart des pays de la région, notamment la Chine, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, le Viêt Nam et la Malaisie, sont fermés pour cause de vacances.

Les marchés financiers de la Chine continentale sont fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire et reprendront leurs activités le lundi 19 février. Les échanges avec Hong Kong reprendront le 14 février (reportage de Sudarshan Varadhan ; rédaction de Sonali Paul et Shri Navaratnam).