Les places boursières entament le mois de septembre comme elles ont terminé le mois d'août, à savoir un peu dans la pagaille. Le refrain n'a pas changé, les investisseurs se raccrochent aux habituelles statistiques économiques afin d'orienter leur jugement sur le devenir de la politique monétaire aux Etats-Unis. On en parle plus longuement ce matin avec également quelques mots sur le pétrole, qui a retrouvé une forme olympique, ce qui ne fait évidemment pas les affaires des financiers puisque le prix du baril est un facteur important de l'équation inflationniste. Je termine cette introduction en rappelant que la semaine démarre sans Wall Street, qui est fermée pour un jour férié.

Début de semaine oblige, on démarre cette chronique avec l'ambiance globale sur les actions, d'autant plus que c'est certainement la rentrée pour un grand nombre d'entre vous. Dans les grandes lignes, les principaux indices boursiers ont gagné du terrain la semaine dernière en enchaînant ainsi une deuxième semaine de hausse consécutive, mais ce n'est pas assez pour effacer les pertes accumulées lors de la première quinzaine du mois d'août. En revanche, c'est plutôt l'attentisme qui l'a emporté vendredi dernier. Aux Etats-Unis, les indices ont ouvert en hausse pour finalement clôturer en repli. Sur le vieux continent, le CAC40 français a terminé en baisse de 0,22%, le Dax allemand a reculé de 0,67%, tout comme le SMI suisse (-0,46%). Le palmarès du CAC40 illustre très bien ce qu'il s'est passé des deux côtés de l'Atlantique : TotalEnergies (+1,41%) et ArcelorMittal (+2,32%) ont occupé la tête du classement tandis que Renault (-6,25%) et Stellantis (-2,19%) le bas. Autrement dit, l'énergie et les matériaux de base ont brillé pendant que la consommation cyclique, elle, a piqué du nez. Cet appétit des investisseurs pour les compagnies pétrolières et les valeurs minières est, vous vous en doutez, lié à la nette remontée des prix pétroliers, et, dans une moindre mesure, au rebond des prix des métaux industriels.

Laissons le pétrole de côté pour le moment pour aborder l'autre catalyseur du moment : les récentes statistiques économiques américaines. Les financiers ont eu l'occasion de se mettre sous la dent les dernières statistiques mensuelles sur l'emploi américain ainsi que la version définitive des indices d'activité PMI manufacturiers de juillet et toutes vont dans le même sens, celui d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Plus concrètement, le taux de chômage commence à se redresser à 3,8%, les créations d'emplois non-agricoles se maintiennent à un niveau relativement faible et les indices PMI se redressent mais restent en zone de contraction. L'économie américaine reste donc suffisamment résiliente pour éviter une récession mais suffisamment en difficulté pour échapper à un nouveau tour de vis monétaire de la Réserve Fédérale. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est normal, j'ai dû moi-même me relire dix fois pour m'assurer de ne pas avoir écrit une ânerie.

Les dernières statistiques sont donc plutôt encourageantes pour la suite mais paradoxalement, je parle beaucoup de pagaille et d'attentisme depuis le début de cette chronique. C'est principalement lié au fait que le rendement du 10 ans américain a emprunté une trajectoire inattendue en repartant à la hausse à 4,20%. Autrement dit, le marché obligataire croit un peu moins à la phrase alambiquée que j'ai écrite juste avant. J'en déduis qu'il ne faut pas encore écarter les risques récessifs ou alors ne pas vendre la peau de l'inflation avant de l'avoir tuée, ou les deux en même temps. C'est donc maintenant que je reviens sur le pétrole, qui joue en ce moment le rôle de trouble-fête. Le baril a en effet repris plus de 20% depuis le début de l'été et près de 5% rien que pour la semaine dernière. La référence américaine, le WTI, a dépassé vendredi la ligne symbolique des 85 dollars, niveau qui n'avait jamais été atteint depuis novembre 2022. La dynamique est similaire pour le Brent, qui se rapproche des 90 dollars le baril. C'est clairement une mauvaise nouvelle pour la dynamique des prix à la consommation pour la fin de l'année.

En Asie ce matin, la semaine démarre dans le vert un peu partout. L'accord conclu par Country Garden avec ses créanciers est salué par les financiers et permet au secteur immobilier de rebondir ce matin. Le Hang Seng progresse de près de 2,30%, pendant que le CSI300 avance de 1,40% à l'heure où j'écris ces lignes. Au Japon, le Nikkei225 gagne lui aussi du terrain avec une hausse plus modérée d'environ 0,50%. Ailleurs, Sydney et Séoul gagnent approximativement 0,45%. Quant aux indicateurs avancés européens, ils sont haussiers. Je rappelle que le vieux continent n'aura pas à se préoccuper du nouveau monde puisque Wall Street est fermée pour un jour férié.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda économique est plutôt clairsemé aujourd'hui. Christine Lagarde s'exprimera en milieu d'après-midi depuis Londres. En complément, tout l'agenda macro ici.

L'euro se stabilise face au dollar à 1,078 USD. L'once d'or reste bien orientée à 1945 USD. Le pétrole reprend son souffle, avec un Brent de Mer du Nord à 88,50 USD le baril et un brut léger américain WTI à 85,20 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans progresse à 4,192%. Le bitcoin évolue autour de 26000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aker Solutions : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 55 NOK à 60 NOK.

BBVA : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 8,75 à 9,25 EUR.

Biomérieux : AlphaValue/Baader maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours légèrement relevé de 126 à 127 EUR.

Castellum : Morgan Stanley maintient sa recommandation de sous-pondérer mais relève son objectif de 85 SEK à 90 SEK.

Continental : AlphaValue/Baader dégrade sa recommandation de conserver à alléger avec un objectif de cours réduit de 72,70 à 72 EUR.

Covivio : Morgan Stanley maintient sa recommandation à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 56 à 42 EUR.

Eiffage : Insight Investment Research LLP maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 178 à 182 EUR.

Frontline : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 190 à 230 NOK.

Icade : Morgan Stanley dégrade sa recommandation de surpondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 56 à 45 EUR.

Klepierre : Citi passe de conserver à vendre mais avec un objectif de cours relevé de 12,30 à 14,60 EUR.

Legrand : Bernstein maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours relevé de 103 à 114 EUR.

Publicis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 72 à 75 EUR.

Rockwool : Berenberg maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 1650 à 1800 DKK.

Safran : Jefferies maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 140 à 165 EUR.

Saipem : Societe Generale maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 2,39 à 2,30 EUR.

Salesforce : Argus Research Company maintient sa recommandation d'achat sur l'action avec un objectif de cours relevé de 250 à 275 USD.

Schneider Electric : Bernstein maintient sa recommandation à surperformance et relève l'objectif de cours de 171 à 185 EUR.

Scor : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 29 à 32 EUR.

Siemens : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat sur l'action avec un objectif de cours réduit de 248 à 225 EUR.

Société Générale : Barclays passe de surpondérer à pondération égale avec un objectif de cours réduit de 35 à 30 EUR.

Thales : Jefferies relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 140 à 160 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55,50 à 52,50 EUR.

Yara International : Berenberg reste à conserver avec un objectif réduit de 410 à 394 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Saint-Gobain va intégrer l'Euro Stoxx 50 à partir du 18 septembre.

Thales et Orascom remportent un contrat de 300 millions d'euros en Egypte

Les États-Unis vont enquêter sur les allégations de pratiques déloyales de travail à l'encontre de Stellantis et de General Motors.

Ipsen nomme Pascal Touchon administrateur indépendant.

Chargeurs réalise plusieurs opérations de financement.

Annonces importantes (et moins importantes)

Amgen règle les contestations de la FTC concernant l'acquisition d'Horizon Therapeutics.

Le producteur de lithium australien Liontown Resources soutient l'offre de 4,3 milliards de dollars d'Albemarle.

Lloyds Banking Group est en pourparlers avec la famille Barclay et la société américaine de capital-investissement Carlyle pour le rachat de Very Group.

BMW prévoit une augmentation des ventes en Chine en 2023 selon son directeur financier.

Nestlé cède Palforzia à Stallergenes Greer, son activité de traitement de l'allergie à l'arachide.

Novartis poursuit le gouvernement américain au sujet de la réglementation des prix des médicaments.

Cosmo Pharmaceuticals change de partenaire pour le Rifamycin SV MMX.

Flughafen Zürich confirme ses objectifs financiers à moyen et long terme.

Hexatronic rachète le groupe néo-zélandais ATG Technology.

Le gouvernement italien pourrait accélérer la vente de sa participation dans Banca Monte dei Paschi di Siena .

. Encavis obtient une facilité de crédit renouvelable de 180 millions d'euros.

Le London Stock ExchangeGroup va créer une nouvelle unité de marchés numériques basée sur la blockchain.

Principales publications du jour : Fast Retailing, Trip.com Group, Volvo Car… Tout l'agenda ici.