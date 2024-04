Les prix du pétrole sont restés stables dans les premiers échanges asiatiques jeudi après avoir gagné un dollar le baril lors de la session précédente, les investisseurs se préparant à une aggravation de la crise au Moyen-Orient, impliquant potentiellement l'Iran, troisième producteur de pétrole de l'OPEP.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 4 cents à 90,52 dollars le baril à 0047 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate étaient en hausse de 2 cents à 86,24 dollars le baril.

Les deux contrats ont augmenté de plus de 1% au cours de la session précédente après que trois fils d'un dirigeant du Hamas aient été tués dans une frappe aérienne israélienne à Gaza, alimentant les craintes que les pourparlers de cessez-le-feu entre les deux parties puissent être bloqués. En début de semaine, Israël et le Hamas ont entamé un nouveau cycle de négociations sur le cessez-le-feu dans le cadre de la guerre de Gaza qui dure depuis plus de six mois, mais ces négociations n'ont abouti à aucun accord.

En outre, la région est en alerte quant à d'éventuelles représailles iraniennes à la suite d'une attaque aérienne israélienne présumée contre l'ambassade d'Iran en Syrie au début du mois. Selon un rapport de Bloomberg publié mercredi, les États-Unis et leurs alliés pensent que des frappes majeures de missiles ou de drones par l'Iran ou ses mandataires contre Israël sont imminentes.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré au ministre israélien de la défense Yoav Gallant que les États-Unis soutiendraient Israël contre toute menace de l'Iran, a indiqué le département d'État américain plus tard dans la journée de mercredi.

"Le marché est de plus en plus préoccupé par le fait que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait s'intensifier au Moyen-Orient, mettant en péril l'approvisionnement en pétrole", a déclaré Daniel Hynes, analyste chez ANZ.

Les négociants en pétrole seront également attentifs au rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) sur le marché pétrolier, qui doit être publié plus tard jeudi, et au rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur le marché pétrolier, qui doit être publié vendredi.