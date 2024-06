Les prix du pétrole ont baissé dans les échanges asiatiques mardi, prolongeant les pertes de la session précédente lorsque les prix sont tombés à leur plus bas niveau en quatre mois, les investisseurs s'inquiétant de l'augmentation de l'offre plus tard dans l'année dans un contexte de perspectives de demande prudentes de la part du consommateur clé qu'est le marché américain.

Le prix du Brent a chuté de 49 cents ou 0,63% à 77,87 dollars le baril à 0343 GMT. Le Brent a clôturé en dessous de 80 dollars pour la première fois depuis le 7 février, après avoir chuté de plus de 3% lundi.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont baissé de 51 cents, soit 0,51% à 73,71 dollars. Il s'est également établi près d'un plus bas de quatre mois lundi, après avoir chuté de 3,6 %.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés menés par la Russie, connus ensemble sous le nom d'OPEP+, ont accepté dimanche de prolonger la plupart de leurs réductions de production de pétrole jusqu'en 2025, mais ont laissé une marge de manœuvre pour des réductions volontaires de la part de huit membres, qui seront progressivement supprimées à partir d'octobre.

"Les prix du pétrole ont été confrontés à un double coup dur ces derniers temps, avec l'histoire de l'offre pondérée par les conseils de l'OPEP+ pour commencer à dénouer certaines réductions de production à partir d'octobre 2024, tandis que les conditions de la demande n'ont pas été bien soutenues avec des activités manufacturières américaines plus faibles que prévu", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché d'IG, dans un courriel.

L'activité manufacturière américaine a ralenti pour le deuxième mois consécutif en mai, et les dépenses de construction ont chuté de manière inattendue pour le deuxième mois d'avril en raison de la baisse de l'activité non résidentielle - deux facteurs qui pourraient se traduire par une baisse de la demande de pétrole et de carburant.

Avec le mantra "les mauvaises nouvelles sont les mauvaises nouvelles", une nouvelle faiblesse économique présentée pourrait faire baisser les prix du pétrole, ouvrant potentiellement la voie à un nouveau test de l'extrémité inférieure de sa fourchette mensuelle au niveau de 72,00 $ US", a-t-il ajouté.

Les signes d'affaiblissement de la croissance de la demande ont pesé sur les prix du pétrole au cours des derniers mois, avec en point de mire les données sur la consommation de carburant aux États-Unis. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis a diminué de 5,8 cents le gallon pour atteindre 3,50 $ le gallon lundi, selon les données de GasBuddy.

Le gouvernement américain publiera mercredi des données sur les stocks et les produits fournis. Les produits fournis, considérés comme un indicateur de la demande, montreront la quantité d'essence consommée pendant le week-end du Memorial Day, qui marque le début de la saison de conduite aux États-Unis.

Selon certains analystes, les inquiétudes concernant ces facteurs macroéconomiques du premier consommateur de pétrole au monde devraient continuer à faire grimper les prix à court terme.

"Le marché dans son ensemble est de plus en plus préoccupé par le consommateur américain, la demande de pétrole des utilisateurs finaux américains (dont les indicateurs ont souffert de la précision des données au mois de mai mais qui restent décevants), et ses implications mondiales", a déclaré Neil Crosby, analyste chez Sparta Commodities, dans une note hebdomadaire destinée aux clients.