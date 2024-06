Les prix du pétrole ont baissé mardi, les investisseurs attendant les données clés de l'inflation américaine et les résultats de la réunion de la Réserve fédérale pour se faire une idée plus précise de l'évolution de l'inflation et de son impact sur la demande de carburant.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 11 cents, soit 0,13%, à 81,52 dollars le baril à 0433 GMT et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont glissé de 3 cents, soit 0,04%, à 77,71 dollars.

Les prix ont grimpé d'environ 3 % pour atteindre leur plus haut niveau en une semaine lundi, soutenus par les attentes que la saison des vacances d'été de l'hémisphère nord stimule la demande de carburant cet été, un gain que certains analystes ont dit être susceptible d'être de courte durée étant donné que la perspective d'une augmentation des taux d'intérêt demeure.

La publication de l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de mai et la conclusion de la réunion de politique générale de deux jours de la Fed sont toutes deux prévues pour mercredi.

"Il faudra peut-être plus de conviction dans les prix du pétrole pour une reprise plus soutenue avec un mouvement au-dessus du niveau de 83,00 $ US, étant donné que la tendance générale des prix du pétrole penche toujours vers la baisse avec une série de sommets plus élevés depuis avril", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché d'IG.

La baisse des exportations de brut saoudien vers la Chine pour le troisième mois consécutif a accentué la pression sur les prix.

L'augmentation des marges des raffineries a contribué à soutenir les prix du pétrole, tout comme la possibilité que les États-Unis augmentent leurs achats de brut pour leur réserve de pétrole, ont déclaré certains analystes.

Les marges bénéficiaires d'une raffinerie typique de Singapour qui traite le brut de Dubaï se sont élevées en moyenne à environ 4 dollars le baril au cours des trois dernières séances de négociation, contre une moyenne de 2,56 dollars le baril en mai, selon les données de tarification de la LSEG.

La perspective que si le WTI reste en dessous de 79 dollars, les États-Unis vont augmenter leurs réserves stratégiques a soutenu le prix du pétrole, a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

Les États-Unis pourraient accélérer le rythme de reconstitution de la réserve stratégique de pétrole, la maintenance des stocks étant achevée d'ici la fin de l'année, a déclaré la semaine dernière à Reuters la secrétaire d'État à l'énergie, Jennifer Granholm. Elle souhaite racheter du pétrole à environ 79 dollars le baril. (Reportage de Yuka Obayashi à Tokyo et de Trixie Yap à Singapour ; rédaction de Sonali Paul et Miral Fahmy)