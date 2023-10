Les prix du pétrole ont augmenté jeudi, récupérant une partie des pertes importantes de la session précédente après qu'un panel de l'OPEP+ a maintenu les réductions de la production de pétrole pour maintenir l'offre serrée, bien que les perspectives incertaines de la demande aient limité les gains.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 63 cents à 86,44 dollars le baril à 0335 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 49 cents à 84,71 dollars.

Le pétrole s'est établi en baisse de plus de 5 $ mercredi, alors que les perspectives macroéconomiques plus sombres et la destruction de la demande de carburant ont été mises en évidence, à la suite d'une réunion du panel OPEP+, regroupant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés dirigés par la Russie.

Le panel ministériel de l'OPEP+ n'a apporté aucun changement à la politique de production de pétrole du groupe, et l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle poursuivrait une réduction volontaire de 1 million de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin de 2023, tandis que la Russie maintiendrait une réduction volontaire des exportations de 300 000 bpj jusqu'à la fin du mois de décembre.

"Nous continuons à voir le marché en déficit jusqu'au quatrième trimestre et les prix plus bas réduisent la probabilité que l'OPEP assouplisse les contraintes d'approvisionnement", ont déclaré les analystes de la National Australia Bank dans une note.

En revanche, l'économie de la zone euro s'est probablement contractée au cours du dernier trimestre, selon une enquête qui a montré que la demande a chuté en septembre au rythme le plus rapide depuis près de trois ans, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses en raison de la hausse des coûts d'emprunt et des prix.

Les dernières données ont également montré une forte baisse de la demande d'essence aux États-Unis. L'approvisionnement en essence finie, un indicateur de la demande, a chuté la semaine dernière à environ 8 millions de bpj, son niveau le plus bas depuis le début de l'année, a rapporté mercredi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

"Le rallye de trois mois des prix du pétrole brut s'est appuyé sur une dynamique de l'offre plus serrée et des conditions économiques mondiales résistantes, de sorte qu'il y a un certain inconfort pour les haussiers ces derniers temps alors que les vents contraires n'étaient pas aussi importants qu'auparavant", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Les prix du pétrole auront du mal à augmenter étant donné les perspectives plus incertaines de la demande, ainsi que les données économiques américaines plus faibles publiées mercredi et une augmentation significative des stocks d'essence, a-t-il ajouté.

Le secteur des services américain a ralenti en septembre, les nouvelles commandes étant tombées à leur plus bas niveau depuis neuf mois, bien que le rythme soit resté conforme aux attentes d'une croissance économique solide au troisième trimestre. (Reportage de Katya Golubkova à Tokyo et de Jeslyn Lerh à Singapour ; rédaction de Sonali Paul et Jamie Freed)