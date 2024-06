Les prix du pétrole ont augmenté en début de journée mardi, prolongeant les gains de la session précédente grâce à des perspectives de demande plus fortes et à la confiance des investisseurs dans le fait que les producteurs de l'OPEP+ pourraient suspendre ou annuler leurs plans d'augmentation de l'offre à partir du quatrième trimestre de cette année.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent, référence mondiale, étaient en hausse de 21 cents, soit 0,25%, à 84,46 dollars le baril à 0001 GMT. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate aux États-Unis étaient en hausse de 16 cents, soit 0,2 %, à 80,49 dollars le baril.

Les deux références ont gagné environ 2 % lundi, clôturant à leur plus haut niveau depuis avril.

La semaine dernière, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l'Agence internationale de l'énergie et l'Administration américaine de l'information sur l'énergie ont renforcé la confiance dans la croissance de la demande de pétrole au cours du second semestre de cette année et ont pesé sur les stocks.

Le sentiment des investisseurs s'est redressé depuis que l'OPEP+ a surpris les acteurs en annonçant des plans d'augmentation de la production à partir du début du mois d'octobre, l'espoir d'une demande future plus forte soutenant les prix.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 80 millions de barils dans les six principaux contrats à terme et contrats d'option sur le pétrole au cours des sept jours qui se sont terminés le 11 juin. Ces achats ont annulé environ 40 % des 194 millions de barils vendus la semaine suivant l'annonce de l'OPEP+.

Les tensions au Moyen-Orient ont également maintenu le marché à un niveau plancher, avec le risque d'une perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole en provenance de la principale région productrice si la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza s'étendait.

Lundi, un envoyé spécial américain s'est rendu à Jérusalem pour tenter de calmer la situation à la frontière contestée avec le Liban, où Israël a déclaré que les tensions avec la milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, rapprochaient la région d'un conflit plus large.

Dans le même temps, l'armée américaine a déclaré avoir détruit quatre radars houthis, un navire de surface sans équipage et un drone au cours des dernières 24 heures. Les rebelles houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont attaqué des navires traversant la mer Rouge en signe de solidarité avec les Palestiniens dans la guerre de Gaza.