Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mercredi après que les données industrielles ont montré une réduction plus importante que prévu des stocks américains, indiquant une demande robuste de la part du plus grand consommateur de pétrole au monde, mais les gains ont été limités par les inquiétudes concernant les hausses de taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 51 cents, ou 0,71%, à 72,77 $ le baril à 0346 GMT, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 50 cents, ou 0,74%, à 68,20 $ le baril.

Les deux contrats ont chuté d'environ 2,5 % au cours de la session précédente en raison de signaux indiquant que les banques centrales n'en ont peut-être pas fini avec les hausses de taux d'intérêt.

"La chute de mardi a rapproché le Brent et le WTI des niveaux de soutien qui ont résisté aux chutes de prix de ces deux derniers mois", a déclaré Vandana Hari, fondatrice du fournisseur d'analyses du marché pétrolier Vanda Insights. "Le plancher est à nouveau testé - il reste à voir s'il tiendra.

Le spread à six mois du Brent < LCOc1-LCOc7> - une structure de prix dans laquelle les contrats à chargement rapide se négocient au-dessus des contrats à chargement tardif - était à son plus bas niveau depuis six mois.

Mais l'écart à deux mois < LCOc1-LCOc3> était dans la position de prix opposée, appelée contango.

"L'élargissement du contango à l'extrémité prompte et l'affaiblissement du backwardation le long des courbes à terme du Brent et du WTI indiquent que le marché perçoit de plus en plus une surabondance de l'offre", a déclaré M. Hari.

Les stocks de brut ont diminué d'environ 2,4 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 juin, selon les sources du marché, citant les données du groupe industriel American Petroleum Institute. Les analystes s'attendaient à une baisse de 1,76 million de barils. Les données du gouvernement américain sur les stocks sont attendues mercredi.

Les stocks d'essence ont baissé d'environ 2,9 millions de barils, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 126 000 barils.

Du côté de la demande, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré mardi que la persistance d'une inflation élevée obligerait la banque à ne pas déclarer la fin des hausses de taux. Des taux d'intérêt plus élevés peuvent peser sur l'activité économique et la demande de pétrole.

L'augmentation de la confiance des consommateurs américains en juin a également fait craindre au marché que la Réserve fédérale ne doive continuer à relever les taux d'intérêt.

Selon les analystes, les marchés ont eu du mal à se débarrasser des craintes que des taux d'intérêt plus élevés pèsent sur la croissance mondiale et la demande de pétrole.

"Toutefois, nous continuons de nous attendre à ce que le marché se resserre au second semestre 2023 en raison des réductions de l'offre saoudienne effectives à partir de juillet, avec un risque de hausse des prix par rapport aux niveaux actuels", ont déclaré les analystes du service de recherche sur les matières premières de la National Australia Bank dans une note.

Séparément, le ministère russe de l'énergie a déclaré qu'il ne voyait pas de pénurie d'essence sur le marché intérieur, les entreprises ayant réduit leurs exportations et augmenté leur production après avoir progressivement achevé les travaux de maintenance prévus.

La production de diesel à la fin du mois de juin était supérieure de 2 % à celle de la même période l'année dernière, et les stocks ont atteint un niveau historique, a ajouté le ministère de l'énergie.

En Chine, les bénéfices annuels des entreprises industrielles ont prolongé une baisse à deux chiffres au cours des cinq premiers mois, alors que la baisse de la demande a réduit les marges, renforçant les espoirs d'un soutien politique plus important pour soutenir une reprise économique post-COVID chancelante. (Reportage de Mohi Narayan ; reportage complémentaire d'Arathy Somasekhar ; rédaction de Muralikumar Anantharaman et Jamie Freed)