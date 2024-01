Les prix du pétrole ont augmenté en début de journée mardi, l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuant d'alimenter les inquiétudes concernant l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 25 cents, ou 0,3%, à 82,65 dollars le baril à 0105 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate était en hausse de 31 cents, soit 0,4%, à 77,09 dollars le baril.

Les deux contrats ont chuté de plus d'un dollar lundi alors que l'aggravation de la crise immobilière a alimenté les inquiétudes de la demande chinoise, après qu'un tribunal de Hong Kong ait ordonné la liquidation du géant de l'immobilier China Evergrande Group.

Mais les analystes estiment que le marché reste sur le qui-vive face aux inquiétudes croissantes concernant l'offre de pétrole, alors que Washington a promis de prendre "toutes les mesures nécessaires" pour défendre ses troupes à la suite d'une attaque de drone meurtrière en Jordanie par des militants soutenus par l'Iran, le premier décès de militaires américains depuis le début de la guerre entre Israël et la bande de Gaza.

"Si les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient, notamment par le biais d'une confrontation directe, le risque augmente que l'approvisionnement en pétrole de l'Iran soit affecté de manière négative. Les exportations de pétrole iranien sont probablement les plus vulnérables à une application potentiellement plus importante des sanctions", a déclaré Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note.

L'Iran a exporté 1,2 à 1,6 million de barils par jour de pétrole brut pendant la majeure partie de l'année 2023, a ajouté M. Dhar, ce qui représente 1 à 1,5 % de l'offre mondiale de pétrole.

"La façon dont l'Iran réagit aux tensions croissantes avec les États-Unis dictera également le cours des marchés pétroliers. La principale préoccupation est que l'Iran menace de bloquer le détroit d'Ormuz, où transitent 15 à 20 % de l'offre mondiale de pétrole", a-t-il ajouté.

En outre, l'attaque d'un pétrolier de Trafigura en mer Rouge au cours du week-end a augmenté les risques de perturbation de l'approvisionnement, tandis que le risque que les États-Unis soient entraînés dans le conflit augmente également, ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"Les traders ont commencé à couvrir leurs positions courtes, mais les positions longues ont augmenté de façon marginale, soulignant un manque de conviction pour le moment", ont-ils ajouté.

Les gains de prix du pétrole interviennent également avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux, le Comité fédéral de l'open market (FOMC) entamant une réunion de deux jours mardi.

Les décideurs politiques devraient maintenir les taux d'intérêt, mais certains investisseurs pensent que la banque centrale américaine pourrait abandonner sa politique de hausse.

Par ailleurs, les stocks américains de pétrole brut et de distillats devraient avoir diminué la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence devraient avoir augmenté, selon un sondage Reuters.

Le groupe industriel American Petroleum Institute publiera des données sur les stocks américains mardi à 16h30 EST (2130 GMT), tandis que les données de l'Energy Information Administration, l'organe statistique du ministère américain de l'énergie, sont attendues à 10h30 EST (1530 GMT) mercredi. (Reportage d'Emily Chow ; édition de Miral Fahmy)