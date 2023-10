Les prix du pétrole sont en passe de connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, malgré une hausse dans les premiers échanges vendredi, en raison des inquiétudes croissantes que des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps pourraient alimenter un ralentissement de l'économie mondiale et réduire la demande de carburant.

Les deux indices de référence ont atteint des sommets de 2023 la semaine dernière, mais le Brent a chuté de 11,8 % et le WTI d'environ 8,8 % cette semaine.

Vendredi, les contrats à terme du Brent étaient en hausse de 36 cents, soit 0,4 %, à 84,43 dollars à 0147 GMT, tandis que les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate étaient en hausse de 42 cents, soit 0,5 %, à 82,73 dollars, se redressant légèrement après une baisse de 2 % jeudi.

"Les prix du pétrole se stabilisent après une semaine brutale qui a vu un effondrement incessant du marché obligataire déclencher des inquiétudes sur la croissance mondiale", a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA.

Les inquiétudes croissantes des investisseurs obligataires concernant les dépenses publiques et le déficit budgétaire croissant des États-Unis, premier consommateur mondial de pétrole, ont contribué à une vente massive qui a poussé les prix du Trésor à leur plus bas niveau depuis 17 ans.

"La pire semaine pour le brut depuis mars commence à attirer les acheteurs, étant donné que le marché du pétrole restera tendu à court terme", a déclaré M. Moya.

Une réunion ministérielle de l'OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés dirigés par la Russie, qui s'est tenue cette semaine, n'a apporté aucun changement à la politique de production de pétrole du groupe.

Les données du gouvernement américain ont montré cette semaine une forte baisse de la demande d'essence aux États-Unis, les données économiques montrant que le secteur des services américain avait ralenti. Une enquête importante a révélé que l'économie de la zone euro s'est probablement contractée au cours du dernier trimestre, tandis que la cherté du dollar a limité la capacité d'achat des pays du monde entier.

Vendredi, tous les regards seront tournés vers le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, qui donnera des indications sur la solidité de l'économie.

"Les données sur les emplois non agricoles ce soir, l'indice des prix à la consommation américain et les données économiques de la Chine la semaine prochaine seront des éléments clés pour orienter les mouvements du pétrole. Un front économique résistant peut être un signe positif à court terme pour les perspectives de la demande", a déclaré M. Teng. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; Rédaction de Sonali Paul)