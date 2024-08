Les prix du pétrole ont légèrement augmenté dans les échanges asiatiques vendredi, se dirigeant vers un gain hebdomadaire de plus de 3%, alors que les données sur l'emploi américain ont calmé les inquiétudes sur la demande et que les craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient ont persisté.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 9 cents, ou 0,11%, à 79,25 dollars le baril à 0406 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate étaient en hausse de 12 cents à 76,31 dollars le baril.

Le Brent et le WTI devraient tous deux gagner plus de 3% sur une base hebdomadaire.

Les forces israéliennes ont intensifié les frappes aériennes dans la bande de Gaza jeudi, tuant au moins 40 personnes, selon les médecins palestiniens, dans une nouvelle bataille avec les militants du Hamas, alors qu'Israël se prépare à une guerre potentielle plus large dans la région.

"Le pétrole brut a poursuivi son redressement après son récent plongeon alors que les risques géopolitiques élevés ont été mis en évidence", a déclaré Daniel Hynes, analyste chez ANZ.

L'assassinat, la semaine dernière, de membres importants des groupes militants du Hamas et du Hezbollah a soulevé la possibilité de représailles de la part de l'Iran contre Israël, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole de la plus grande région productrice du monde.

Les militants houthis, alignés sur l'Iran, ont poursuivi cette semaine leurs attaques contre le transport maritime international près du Yémen, en solidarité avec les Palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Jeudi, l'agence britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) a déclaré avoir reçu un rapport d'incident près de la côte de Mokha, une ville portuaire du Yémen.

Soutenant davantage les prix, la National Oil Corp. de Libye a déclaré un cas de force majeure sur son champ pétrolier de Sharara à partir de mercredi, a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu'elle avait progressivement réduit la production du champ en raison des protestations.

Toujours au Moyen-Orient, le roi d'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a décrété que le cabinet pourrait se réunir en son absence et en celle du premier ministre, son fils le prince héritier Mohammed bin Salman, ont indiqué jeudi les médias d'État.

Le roi Salman, âgé de 88 ans, a été traité pour une inflammation pulmonaire en mai. Le prince Mohammed, 38 ans, est le dirigeant de facto depuis 2017.

Le sentiment aux États-Unis a été soutenu après que les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, suggérant que les craintes que le marché du travail s'effiloche étaient exagérées et atténuant les craintes de récession.

Le dollar s'est apprécié à la suite de la publication des données sur l'emploi. Or, un dollar plus fort a généralement tendance à faire baisser les prix du pétrole, car les acheteurs utilisant d'autres devises doivent payer plus cher leur brut libellé en dollars.

En Chine, les chiffres de l'indice des prix à la consommation de juillet n'ont montré aucun signe de reprise de la demande des consommateurs, malgré les mesures d'incitation à la consommation.

Les prix ont augmenté le mois dernier à un rythme légèrement plus rapide que prévu, selon les données publiées vendredi, mais cela est dû en grande partie aux perturbations météorologiques qui ont affecté l'approvisionnement en denrées alimentaires.

Les marchés de Singapour, plaque tournante du commerce du pétrole, étaient fermés en raison d'un jour férié. (Reportage de Nicole Jao à New York et de Colleen Howe à Pékin ; rédaction de Sonali Paul et Clarence Fernandez)