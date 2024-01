Les prix du pétrole ont baissé vendredi après avoir atteint leur plus haut niveau depuis décembre lors de la session précédente, mais ils étaient prêts à enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis octobre, alors que la croissance économique américaine positive et les signes de relance chinoise ont stimulé la demande de carburant.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 38 cents, soit 0,46%, à 82,05 dollars le baril à 0445 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate a chuté de 50 cents, soit 0,65%, à 76,86 dollars.

L'indice de référence Brent devait clôturer la semaine en hausse de 4,5 %, tandis que l'indice de référence américain devait augmenter de 4,8 %. Ces deux indices étaient en passe de connaître leur deuxième semaine consécutive de hausse et la plus forte augmentation hebdomadaire depuis la semaine se terminant le 13 octobre, après le début du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza.

Les prix ont quelque peu reculé vendredi sur des signes indiquant que les perturbations de l'approvisionnement en pétrole en mer Rouge pourraient s'atténuer, la Chine faisant pression sur l'Iran pour qu'il mette un terme aux attaques contre la navigation dans les eaux au large du Yémen par la milice Houthi alignée sur l'Iran, que le groupe a commencé à lancer en représailles aux attaques israéliennes à Gaza.

Des responsables chinois ont demandé à leurs homologues iraniens d'aider à mettre un terme à ces attaques, sous peine de nuire aux relations commerciales avec Pékin, selon certaines sources.

Toutefois, les Houthis se sont engagés à continuer de cibler les navires liés à Israël jusqu'à ce que l'aide parvienne aux Palestiniens de Gaza, a déclaré le chef du groupe jeudi.

Les précédentes interventions des forces américaines et britanniques en mer Rouge n'ont pas empêché les attaques, ce qui a conduit les investisseurs à tabler sur la poursuite des perturbations, a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG à Singapour.

Ces inquiétudes concernant les perturbations sont évidentes dans la structure du marché des contrats à terme sur le Brent. La prime du contrat à terme de Brent du premier mois par rapport au contrat du sixième mois a atteint 2,53 dollars par baril, son niveau le plus élevé depuis novembre. Cette structure de marché, connue sous le nom de "backwardation", où les prix à court terme sont plus élevés que les prix à long terme, indique que les opérateurs s'attendent à un resserrement de l'offre et à une augmentation de la demande.

Le sentiment de la demande s'est amélioré après que les données de jeudi ont montré que le

l'économie des États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre.

En outre,

La Chine

deuxième consommateur mondial de pétrole, a annoncé une forte réduction de ses réserves bancaires afin de stimuler la croissance économique.

Sous l'effet de facteurs techniques, les marchés pétroliers sont entrés dans une "phase de hausse à court terme", a déclaré Kelvin Wong, analyste des marchés chez OANDA à Singapour.

Les prix ont connu "un nouvel élan positif après un nouvel assouplissement des liquidités de la part de la banque centrale chinoise", a ajouté M. Wong.

Le pétrole a également été stimulé cette semaine par une réduction plus importante que prévu des stocks de brut et par une perturbation de l'approvisionnement en carburant après une attaque de drone ukrainien contre une raffinerie de pétrole orientée vers l'exportation dans le sud de la Russie. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et d'Andrew Hayley à Pékin ; rédaction de Leslie Adler et Christian Schmollinger)