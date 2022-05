Le pétrole en voie d'augmentation hebdomadaire sur fond de préoccupations concernant l'offre mondiale

Le brut Brent était en hausse de 58 cents, soit 0,5%, à 117,98 $ à 0844 GMT, et était en voie de réaliser un gain d'environ 5% cette semaine.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 27 cents, soit 0,2%, à 114,36 $ le baril. Le WTI est prévu pour un gain hebdomadaire d'environ 1%.

"Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis fin mars, bénéficiant d'une nouvelle baisse des stocks de pétrole américains", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Les stocks d'essence américains ont baissé de 482 000 barils la semaine dernière pour atteindre 219,7 millions de barils, a indiqué mercredi l'Administration américaine d'information sur l'énergie. Le début de la saison de conduite estivale aux États-Unis entraîne normalement une augmentation de la consommation.

"La saison de conduite aux États-Unis et la forte demande de voyages devraient aider (les prix). La croissance de l'offre étant inférieure à celle de la demande, le marché pétrolier devrait rester sous-approvisionné. Par conséquent, nous restons positifs dans nos perspectives pour les prix du brut", a ajouté Staunovo.

Les deux contrats de référence sur le brut ont également été soutenus alors que la Commission européenne a continué à chercher le soutien unanime des 27 États membres de l'UE pour son projet de nouvelles sanctions contre la Russie, la Hongrie constituant une pierre d'achoppement.

Un haut conseiller hongrois a déclaré que le pays avait besoin de 3 ans et demi à 4 ans pour se détourner du brut russe et faire d'énormes investissements pour ajuster son économie. La Hongrie ne pourrait pas soutenir l'embargo pétrolier proposé par l'UE tant qu'un accord n'aura pas été trouvé sur toutes les questions, a déclaré l'assistant.

"La combinaison de la perte réelle d'approvisionnement et du refus croissant d'accepter l'approvisionnement de la Russie verra ces produits de base (pétrole et gaz) augmenter considérablement", a déclaré Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities.

Les prix ont gagné environ 50 % depuis le début de l'année.

L'OPEP+ devrait s'en tenir à l'accord de production de pétrole de l'année dernière lors de sa réunion du 2 juin et relever les objectifs de production de juillet de 432 000 barils par jour, ont déclaré six sources de l'OPEP+ à Reuters. Les membres de l'OPEP+ repousseraient ainsi les appels occidentaux en faveur d'une augmentation plus rapide afin de faire baisser la flambée des prix.