Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mardi, la Chine ayant réduit de manière inattendue ses taux directeurs pour la deuxième fois en trois mois afin de soutenir une reprise économique qui s'essouffle, mais les données économiques moroses du pays ont mis un frein aux gains.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 11 cents, ou 0,1%, pour s'échanger à 86,32 dollars le baril à 0414 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate était en hausse de 7 cents, également 0,1%, à 82,57 dollars le baril.

Les prix ont augmenté après que la Banque populaire de Chine (PBOC) ait abaissé le taux sur 401 milliards de yuans (55,25 milliards de dollars) d'une facilité de prêt à moyen terme (MLF) d'un an à certaines institutions financières de 15 points de base à 2,50 % de 2,65 %.

L'injection de liquidités visait à contrebalancer des facteurs tels que les paiements d'impôts afin de "maintenir la liquidité du système bancaire à un niveau raisonnablement élevé", a déclaré la PBOC dans un communiqué en ligne.

"Le marché s'attendait à ce que la PBoC attende septembre avant de procéder à un nouvel assouplissement, et les réductions d'aujourd'hui suggèrent que les autorités s'inquiètent de plus en plus de l'état de la macroéconomie", a déclaré Robert Carnell, directeur régional de la recherche de la banque ING, dans une note.

Les données relatives à la production industrielle et aux ventes au détail en Chine ont montré mardi que l'économie avait encore ralenti le mois dernier, intensifiant la pression sur une croissance déjà chancelante et incitant les autorités à réduire les taux directeurs pour soutenir l'activité.

Malgré la faiblesse des données macroéconomiques, l'appétit pétrolier de la Chine a résisté. En juillet, le débit des raffineries du pays a augmenté de 17,4 % par rapport à l'année précédente, les raffineurs ayant maintenu leur production à un niveau élevé pour répondre à la demande des voyages d'été dans le pays et pour profiter des marges bénéficiaires régionales élevées en exportant du carburant.

L'économie japonaise a également soutenu les prix du pétrole en enregistrant une croissance beaucoup plus rapide que prévu d'avril à juin, les exportations d'automobiles et les arrivées de touristes ayant contribué à compenser le ralentissement de la reprise de la consommation après l'affaire COVID.

Par ailleurs, la production de pétrole et de gaz naturel des principales régions américaines productrices de schiste devrait chuter en septembre pour le deuxième mois consécutif et atteindre les niveaux les plus bas depuis mai, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration) publiées lundi.

La baisse de la production américaine pourrait exacerber le resserrement de l'offre mondiale de pétrole alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, réduisent leur production. (Reportage de Muyu Xu et Katya Golubkova ; Rédaction de Sonali Paul)