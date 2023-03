Le pétrole est presque stable alors que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis sont confrontés aux inquiétudes économiques.

Les prix du pétrole sont restés pratiquement inchangés jeudi, la baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis s'opposant aux craintes que des hausses plus agressives des taux d'intérêt américains ne pèsent sur la croissance économique et, par conséquent, sur la consommation de pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent avaient légèrement augmenté de 5 cents à 82,71 dollars le baril à 01h03 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 5 cents à 76,71 dollars le baril. Mardi, les contrats à terme sur le pétrole ont chuté de plus de 3% et ont affiché leur plus forte baisse quotidienne depuis début janvier après les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, selon lesquels la banque centrale devrait probablement augmenter les taux d'intérêt plus que prévu en réponse aux récentes données solides. Les stocks de brut américains ont diminué de 1,7 million de barils la semaine dernière, ont montré les données du gouvernement, par rapport aux estimations des analystes pour une accumulation de 395 000. Les données de l'industrie ont montré mardi une baisse des stocks de brut pour la première fois après une augmentation de 10 semaines. Les stocks d'essence américains ont diminué de 1,1 million de barils, selon les données officielles, soit moins que les 1,8 million prévus, ce qui renforce les inquiétudes concernant la demande. Les stocks de distillats ont augmenté de 138 000 barils, alors que l'on s'attendait à une baisse de 1 million de barils. Le secrétaire d'État angolais au pétrole et au gaz a déclaré qu'il n'était pas nécessaire que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole augmente sa production pour compenser la réduction de 500 000 barils par jour imposée par la Russie.