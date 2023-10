Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le pétrole et les obligations d'État en tant que valeurs refuges et a pénalisé les actions mondiales et les actifs israéliens lundi, après que le rapport sur l'emploi américain de septembre, publié vendredi, ait augmenté les taux d'intérêt pour les chiffres de l'inflation plus tard dans la semaine.

Les obligations d'État israéliennes ont chuté, l'obligation 2120 "cent ans" perdant 5,3 cents pour un dollar et atteignant un niveau record. Le shekel a chuté à son plus bas niveau depuis début 2015 à 3,9880 pour un dollar, ce qui a incité la banque centrale du pays à proposer de vendre jusqu'à 30 milliards de dollars de devises étrangères pour maintenir la stabilité.

Cela a aidé le shekel à réduire ses pertes à 3,9195, tandis que la banque centrale a également déclaré qu'elle fournirait des liquidités aux marchés si nécessaire.

Israël a bombardé l'enclave palestinienne de Gaza dimanche, tuant des centaines de personnes en représailles à l'une des attaques les plus sanglantes de son histoire, lorsque le groupe islamiste Hamas a tué 700 Israéliens et en a enlevé des dizaines d'autres.

"L'incertitude quant aux conséquences pour la région signifie que le pétrole augmente, qu'il y a un peu de risque et que, par conséquent, les marchés obligataires sont performants et les marchés boursiers sont un peu en baisse", a déclaré Peter Schaffrik, stratège en chef de la macroéconomie européenne chez RBC Capital Markets.

Il a ajouté que pour avoir un impact plus large ou durable, le conflit devrait probablement s'intensifier au-delà des frontières d'Israël.

"On ne peut s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour les gens sur le terrain, mais le marché, si cela n'a pas d'impact sur l'économie en général, peut facilement faire abstraction de la situation.

Le prix du baril de Brent a augmenté de 4 dollars à un moment donné et s'est négocié en dernier lieu à 86,80 dollars, soit une hausse d'environ 2 dollars (2,64 %).

Les contrats à terme du S&P 500 américain ont baissé de 0,6 % et le principal indice boursier européen est resté stable

L'humeur prudente a été un baume pour les obligations souveraines après les récentes ventes massives et les contrats à terme du Trésor à 10 ans ont augmenté de 13 points. Le marché des bons du Trésor était fermé lundi en raison d'un jour férié aux États-Unis.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans a chuté de près de 5 points de base à 2,84%, en recul par rapport au plus haut de 12 ans atteint la semaine dernière.

L'or a également été très demandé, augmentant d'environ 1 % pour atteindre 1 850 dollars l'once.

FOCUS FED

Le conflit au Moyen-Orient survient à un moment où les marchés sont nerveux et où les rendements obligataires dans le monde entier atteignent des sommets pluriannuels.

La capitulation des gestionnaires d'actifs qui avaient acheté des obligations d'État, la hausse des prix du pétrole, le déluge d'obligations d'État et d'entreprises et le fait que les investisseurs ont fini par accepter que les banques centrales maintiendront les taux à un niveau élevé pendant longtemps sont autant de facteurs qui ont entraîné la vente d'obligations. Le rapport sur l'emploi aux États-Unis, publié vendredi, n'a fait que renforcer l'opinion selon laquelle les taux resteront élevés pendant longtemps. L'attention des investisseurs se tourne à présent vers les données de septembre sur les prix à la consommation, qui pourraient remettre en question les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèvera pas davantage ses taux.

Les prévisions médianes tablent sur une hausse de 0,3 % pour l'indice principal et l'indice de référence, ce qui devrait entraîner un léger ralentissement du rythme annuel de l'inflation

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale est également attendu cette semaine et devrait permettre d'évaluer la volonté des membres de maintenir les taux à un niveau élevé, voire de les relever à nouveau.

Les contrats à terme sur les Fed funds impliquent une probabilité de 86 % que la Fed maintienne ses taux en novembre, avec des réductions d'environ 75 points de base prévues pour 2024.

La Chine revient de vacances cette semaine avec un déluge de données, y compris l'inflation des consommateurs et des producteurs, le commerce, le crédit et la croissance des prêts.

Les nouvelles en provenance du Moyen-Orient pourraient perturber le début de la saison des résultats des entreprises, 12 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats cette semaine, dont JP Morgan, Citi et Wells Fargo.

Sur les marchés des devises, les principaux gains ont été réalisés par les valeurs refuges que sont le yen japonais, le franc suisse et le dollar américain. L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six autres grandes devises, était en hausse de 0,18 % à 106,4, tandis que l'euro a baissé de 0,5 % par rapport à la devise japonaise, à 157,2 yens.