Le pétrole a peu varié mardi, après avoir augmenté lors de la session précédente, les investisseurs ayant adopté un point de vue plus mitigé sur la perte de capacité des raffineries russes après les récentes attaques ukrainiennes, bien qu'un dollar américain légèrement plus faible ait apporté un certain soutien.

Les contrats à terme du pétrole Brent pour mai ont augmenté de 7 cents à 86,82 $ le baril, tandis que les contrats à terme du pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 6 cents à 82,01 $ le baril à 0541 GMT.

Le Brent a augmenté de 1,5% lors de la session de lundi, tandis que le WTI a gagné 1,6% après que le gouvernement russe ait ordonné aux entreprises de réduire la production au deuxième trimestre pour atteindre un objectif de 9 millions de barils par jour (bpj) afin de se conformer aux promesses faites au groupe de consommateurs de l'OPEP+.

La Russie, l'un des trois premiers producteurs mondiaux de pétrole et l'un des plus grands exportateurs de produits pétroliers, est également confrontée aux récentes attaques de l'Ukraine contre ses raffineries de pétrole qui, selon les analystes de Goldman Sachs, ont mis hors service environ 900 000 bpj de capacité, peut-être pendant des semaines et même dans certains cas de manière permanente.

"L'impact des perturbations du raffinage sur les prix du brut est mitigé, avec un effet baissier dû à la baisse de la demande des raffineries et un effet haussier dû à la réduction potentielle des exportations de pétrole de la Russie", ont déclaré les analystes dans une note.

Après une attaque de drone ukrainien samedi, le producteur de pétrole russe Rosneft a fermé une unité de brut de 70 000 bpj dans sa raffinerie de Kuibyshev dans la ville de Samara.

Alors que les conséquences des attaques et des réductions russes ne semblent pas claires, un dollar américain légèrement plus faible par rapport à la session précédente a quelque peu soutenu les prix.

Un dollar plus faible rend généralement moins coûteux les achats de pétrole dans d'autres devises, ce qui pourrait soutenir la demande globale.

"Le dollar pourrait continuer à subir des pressions à la baisse car la Fed devrait réduire ses taux d'intérêt plus tard dans l'année, ce qui pourrait constituer un facteur haussier pour les prix du pétrole", a déclaré Tina Teng, analyste indépendante du marché.

L'augmentation des primes géopolitiques dans le cadre du conflit entre Israël et Gaza a également soutenu les prix, bien qu'un impact immédiat sur les approvisionnements dans la région du Moyen-Orient reste à voir.

Une prime de risque géopolitique positive, alors qu'il n'y a pas de percée claire dans le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, reste un facteur clé de soutien des prix du pétrole à ce stade, a déclaré Kelvin Wong, analyste principal de marché chez OANDA.